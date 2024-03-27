اعتبار 6 مفقودين في عداد القتلى في حادث انهيار جسر بالتيمور

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بوابة الفجر

أعلنت السلطات في بالتيمور مساء الثلاثاء تعليق عمليات البحث عن ستّة أشخاص فُقد أثرهم إثر انهيار جسر مروري في المدينة الأمريكية جراء اصطدام ناقلة حاويات به، مشيرة إلى أنّ المفقودين الستة باتوا الآن يُعتبرون في عداد القتلى.

وقال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث خلال مؤتمر صحافي إنّه «بناء على المدّة التي استغرقتها عمليات البحث... ودرجة حرارة المياه، فنحن الآن لا نعتقد أنّنا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة».

وفجر الثلاثاء انهار جسر مروري كبير في المدينة الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعدما اصطدمت به ناقلة حاويات.

واستعانت فرق البحث والإنقاذ في بحثها عن المفقودين الستّة في المياه بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين.

وأظهرت تسجيلات لكاميرات المراقبة ناقلة حاويات تصطدم بإحدى ركائز جسر فرنسيس سكوت كي، ما تسبّب بانهياره.

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اعتبار 6 مفقودين في عداد القتلى في حادث انهيار جسر بالتيمور