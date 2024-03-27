ألمانيا تشدد الرقابة على الحدود خلال "يورو 2024"

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بوابة الفجر

من المقرر أن تعزز ألمانيا الرقابة على الحدود خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024، في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا في روسيا في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايسر يوم الثلاثاء، أنه سيتم تفتيش الأفراد على جميع الحدود الخارجية التسعة خلال البطولة التي ستقام هذا الصيف لحماية يورو 2024 من أي تهديدات إرهابية محتملة.

وقالت فايسر لصحيفة “راينيش بوست”، «نحن نعزز جمع القوات الأمنية ونستعد لجميع التهديدات المحتملة»، مضيفة «هذا أمر ضروري لتوفير أفضل حماية ممكنة لهذا الحدث الدولي الكبير».

أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 روسيا وزيرة الداخلية الألمانية
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