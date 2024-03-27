الأردن.. الآلاف يشاركون في وقفة تضامنية مع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

شارك آلاف الأردنيين، أمس، في وقفة بالعاصمة عمّان للتضامن مع قطاع غزة والمطالبة بإغلاق سفارة إسرائيل.

وبحسب واسائل إعلام، فقد انتظمت الوقفة أمام المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، على بعد مئات الأمتار من مقر سفارة إسرائيل لدى المملكة، وسط وجود أمني كبير.

وهتف المشاركون: «عيد عيد ضل عيد.. 7 أكتوبر يا مجيد»، و«الشعب يريد تحرير فلسطين»، وغيرها من الهتافات.

كما رفع المشاركون أعلام فلسطين، ولافتات كتب عليها: «ما عاش ظالم يسبيك وفينا نفس بعد.. لن نسكت لن نسكت»، و«المقاومة خيارنا».

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