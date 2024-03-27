ads

وزير المالية الياباني يصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن تراجع الين

الاقتصاد
بوابة الفجر

أصدر وزير المالية الياباني سوزوكي أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين‭ ‬بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عامًا مقابل الدولار.

 

وقال "إن السلطات قد تتخذ إجراءات حاسمة، وتراقب الحكومة عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين".

 

وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عامًا وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميًا في السوق في عام 2022.

 

وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد تراجعه نحو 0.2 بالمئة، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر 2022 لشراء العملة.

 

وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجار في شركة القاهرة لتكرير البترول يرعب أهالي الخصوص (فيديو وصور)

عاجل| برشقة صاروخية لبنانية.. وسائل إعلام إسرائيلية: اندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة

عاجل.. تطورات انفجار شركة القاهرة لتكرير البترول: تحقيقات مستمرة

عاجل| "الجماعة الإسلامية" بجنوب لبنان تعلن عن مقتل سبعة مسعفين بعد غارة جوية إسرائيلية

بسبب تصريحات والدها.. ياسمين صبري تتصدر تريند "جوجل"

بايرن ميونخ يستهدف ضم صفقة قوية في الميركاتو الصيفي المقبل

سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 بالبنوك والسوق الموازية

"احفظها عندك".. أقوي أدعية ليلة القدر 2024