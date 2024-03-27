وزير المالية الياباني يصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن تراجع الين

أصدر وزير المالية الياباني سوزوكي أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين‭ ‬بعد تراجع العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في 34 عامًا مقابل الدولار.

وقال "إن السلطات قد تتخذ إجراءات حاسمة، وتراقب الحكومة عن كثب تحركات السوق بجدية كبيرة بعد انخفاض الين".

وأدلى سوزوكي بهذه التعليقات أمس الثلاثاء، بعد وقت قصير من ارتفاع الدولار بفعل بيانات أمريكية قوية، مما دفع الين الياباني إلى التراجع إلى أدنى مستوى في 34 عامًا وإلى المستوى الذي استدعى تدخلا رسميًا في السوق في عام 2022.

وجرى تداول الين عند 151.97 للدولار في الجلسة الآسيوية اليوم الأربعاء، بعد تراجعه نحو 0.2 بالمئة، وهو مستوى أقل من 151.94 للدولار عندما تدخلت السلطات اليابانية في أكتوبر 2022 لشراء العملة.

وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990.