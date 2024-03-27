زيادة جديدة في أسعار الفائدة بنيجيريا



أعلن البنك المركزي النيجيري، زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية خلال أسابيع، في إطار تكثيف جهوده لكبح جماح التضخم والمحافظة على تعافي العملة المحلية المتدهورة.

وقرر محافظ البنك المركزي أولاييمي كاردوسو وزملاؤه زيادة سعر الفائدة الرئيسية من 22.75% إلى 24.75% في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء 24% فقط.

وقال محافظ البنك للصحفيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة أبوجا، إن تفكير اللجنة "ركز على الضغوط التضخمية الحالية وتوقعات التضخم، بالإضافة إلى ضمان استقرار أسعار الصرف".

وأضاف أن صناع السياسة النقدية في البنك "ملتزمون بمهمة استقرار الأسعار، ويحتاجون إلى السيطرة على التضخم من أجل ضمان استعادة القوة الشرائية لعامة النيجيريين".

وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في 27 فبراير الماضي، ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1325 نقطة أساس منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مايو 2022 لكبح ضغوط التضخم الذي وصل إلى 31.7% في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى له منذ 28 عاما.