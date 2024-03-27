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رئيس الشركه القابضة للمياه ومحافظ القليوبية يتفقدا موقع حريق محطتي صرف صحي والخصوص والقلج

الاقتصاد
بوابة الفجر

انتقل  المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيةوالدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقهما كلا من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، لموقع الحريق بمحطة مياه الخصوص، والذى حدث نتيجة تسرب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى  أدى إلى إشعال حرائق بخمس مواقع تابعة للشركة فى محطتى القلج والخصوص وغرف الاتصال بينهما.

وتفقدا، موقع الانفجار بمحطة الخصوص والقلج، وتابع الآثار الناجمة عن الحريق والتى تم احتوائها على الفور، والتى أسفرت عن بعض الخسائر المادية الجارى حصرها.


وأكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الحريق حدث نتيجة حدوث تسريب مواد بترولية إلى نفق الصرف الصحى وتم السيطرة على الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدنى ولا توجد أى خسائر بالأرواح وجارى حصر الخسائر المادية، والمحطات تعمل بكفاءة حاليا دون تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

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