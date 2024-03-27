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البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد مجلس وزراء أوكرانيا، أن مجلس إدارة البنك الدولي، وافق على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا لدعم سياستها التنموية.

صدر بيان عن المجلس أنه سيتم توفير الأموال بموجب ضمان حكومة اليابان من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي بمبلغ 984 مليون دولار، وكذلك بموجب ضمان المملكة المتحدة بمبلغ 516 مليون دولار.

وأشارت إلى أنه وفي الوقت نفسه، ومن أجل تقليل تكلفة خدمة التزامات أوكرانيا الائتمانية بموجب قرض سياسات التنمية 2024 في السنوات المقبلة تنص اتفاقية قرض سياسات التنمية على رسملة الفائدة بمبلغ 99.54 مليون دولار من الأموال اليابانية.

ويهدف مشروع قرض سياسات التنمية إلى دعم الإصلاحات في أوكرانيا، مثل تحسين حوكمة الشركات، وتشجيع الطاقة المتجددة، وإدخال السندات الزراعية، وهي أداة جديدة لتمويل المزارعين.. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإصلاحات إلى تعزيز القطاع المالي من خلال تحسين وصول الشركات إلى التمويل، ونقل الممارسات الجمركية والضريبية في الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات الأوكرانية، وتحسين السياسة المالية وتنظيم سوق رأس المال.

وأفاد البيان بأنه قد تتلقى أوكرانيا أيضا نحو 9 مليارات دولار كمساعدات من شركاء أجانب في المستقبل القريب.

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