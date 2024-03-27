تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر



ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي السفن الموجودة على الأرصفة بلغت 8 سفن، وتم تداول 43 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و934 شاحنة و140 سيارة، بالإضافة إلى وصول ومغادرة 1570 راكبا بموانئها.

أوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء أن الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و390 شاحنة و120 سيارة، فيما بلغت الصادرات 39 ألف طن بضائع، و544 شاحنة و20 سيارة.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينتين (أمل ودليلة) وغادرته السفينة PROSESSOR WENGER على متنها 28 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتان (الحرية وبوسيدون اكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 3 آلاف طن بضائع و360 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) ل` 3 سفن وهي كوين نفرتيتى و، اور، وسينا.