الليلة في "خط أحمر".. الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي

توك شو
الفنان شريف حلمي
الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي

يحل الليلة الفنان شريف حلمي ضيفًا علي برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي علي فضائية الحدث اليوم في الساعه الثامنة مساء كل يوم. 

وخلال حواره مع الإعلامي محمد موسي في " خط أحمر " يكشف الفنان شريف حلمي ذكرياته مع الفن، كما يعترف بأدق الأسرار عن مسيرته الفنية ومواجهاته ونجاحاته وأبرز الأعمال التي شارك بها وكان لها أثر في حياته الفنية. 

برنامج خط أحمر في رمضان يقدمه الإعلامي محمد موسي للموسم السابع خلال شهر رمضان ويذاع علي فضائية الحدث اليوم من الأثنين للجمعه الساعه الثامنة مساءً خلال شهر رمضان.

 الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي
 الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي
 الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي
شريف حلمي محمد موسى خط أحمر برنامج خط أحمر
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. السجن 3 سنوات في إعادة محاكمة متهمين بـ "أحداث مسجد الفتح"

عاجل.. انفجار في محطة الصرف الصحي يرعب أهالي الخصوص (فيديو وصور)

عاجل| وزير الخارجية يحذر من تداعيات أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية

والد نجم ليفربول يلمح بانتقاله ريال لـ مدريد

عاجل: اسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 27 مارس 2024 في الأسواق المصرية

مصادر: ترميم بعض معابد الأقصر على أيدي متدربين وليس أخصائيين

عاجل| بدلًا من الإعدام.. براءة متهم بـ "خلية دمياط الإرهابية"

مصرع وإصابة 17 شخصا.. تفاصيل حادث مروع على الطريق الإقليمي اتجاه حلوان