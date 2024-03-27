الليلة في "خط أحمر".. الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي

يحل الليلة الفنان شريف حلمي ضيفًا علي برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسي علي فضائية الحدث اليوم في الساعه الثامنة مساء كل يوم.

وخلال حواره مع الإعلامي محمد موسي في " خط أحمر " يكشف الفنان شريف حلمي ذكرياته مع الفن، كما يعترف بأدق الأسرار عن مسيرته الفنية ومواجهاته ونجاحاته وأبرز الأعمال التي شارك بها وكان لها أثر في حياته الفنية.

برنامج خط أحمر في رمضان يقدمه الإعلامي محمد موسي للموسم السابع خلال شهر رمضان ويذاع علي فضائية الحدث اليوم من الأثنين للجمعه الساعه الثامنة مساءً خلال شهر رمضان.

الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي

الفنان شريف حلمي في ضيافة محمد موسي