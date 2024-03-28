بعد مرور ١٠ سنوات.. هشام ماجد يكشف عن السبب الحقيقي لانفصال فريق شيكو وأحمد فهمي

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

مرت عشر سنوات على انفصال فريق الكوميديا الشهير شيكو وأحمد فهمي، وكشف هشام ماجد لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء هذا الانفصال، وذلك خلال حلوله ضيفًا في برنامج "أسرار" يوم الأربعاء الماضي.

هشام ماجد أكد أنه وأحمد فهمي كانا سبب الخلافات والمشاكل بينهم، وأوضح أن السبب الحقيقي لانفصالهم كان مسلسل "الرجل العناب". 

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وأشار إلى أنهم قرروا أن يكتب أحمد فهمي الفيلم بنفسه، إلا أن هذا القرار أدى إلى اعتراضات منهما ومن شيكو على الفيلم، مما جعل أحمد فهمي يقرر الانفصال والعمل لوحده.

ماجد أكد أنه كانت هناك خلافات ومشاكل كثيرة بينهم، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يتوصلوا إلى فصل العلاقة، ويمكن أن يعملوا معًا مستقبلا، ولكن لن يعودوا فريقًا مرة أخرى بعد نجاح كل واحد منهم على حدة.

الثلاثي هشام ماجد بعد مرور ١٠ سنوات هشام ماجد يكشف عن السبب الحقيقي لانفصال فريق شيكو وأحمد فهمي الرجل العناب
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