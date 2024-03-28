عاجل| البنك الأهلي يستحوذ على 25% من هايد بارك العقارية

تمتلك محفظة اراضي تزيد عن 6 ملايين جنيه

قام البنك الأهلي المصري بشراء حصة البنك العقاري المصري العربي في رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%، حيث صرح هشام عكاشه رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري ان هذه الصفقة تعد احد الفرص الاستثمارية الواعدة التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة لدعم محفظة الاستثمارات بالبنك الأهلي المصري من خلال التنويع في الأنشطة الاستثمارية له بما يضمن التواجد الفعال لمختلف القطاعات الاقتصادية ضمانا لقوة تلك المحفظة.

ومن جانبه افاد احمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وامناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري ان شركة هايد بارك تعد من الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ويبلغ رأسمالها المرخص به 10 مليار جنيه وتزيد محفظة الأراضي لديها عن 6 ملايين متر مربع تستغلها الشركة في إقامة عدد من المشروعات منها مشروع هايد بارك - التجمع الخامس - بمساحة 1177 فدان، مشروع تاوني بمدينة 6 أكتوبر مساحته 31 فدان مشروع جاردن ليك بمدينة 6 أكتوبر مساحته 69 فدان ومشروع هايد بارك بالساحل الشمالي بمساحة 240 فدان، وقد استطاعت شركة هايد بارك تحقيق ايرادات تزيد عن 2 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من 2023.

والجدير بالذكر إنه قام بأعمال الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي مكتب BDO مهند خالد طه وشركاه، والاعمال القانونية مكتب زكى هاشم وشركاه وقد قامت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بتنفيذ الصفقة.