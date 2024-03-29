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إغلاق التسجيل في كأس العلا للهجن الأربعاء المقبل

بوابة الفجر

يغلق الاتحاد السعودي للهجن، الأربعاء المقبل، باب التسجيل للهجن المتأهلة إلى النسخة الثانية من كأس العلا للهجن، المقررة من الـ24 وحتى الـ27 من أبريل على أرض ميدان العلا للهجن بمحافظة العلا.

وتأهلت الهجن المخول لها بالتسجيل والمشاركة في "سنام السباقات" لبطولات الاتحاد السعودي للهجن؛ كونها حققت المراكز الخمسة الأولى في أشواط الرموز في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن، مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، ومهرجان ولي العهد للهجن.

وكشف الاتحاد السعودي للهجن عن البرنامج الزمني للحدث الذي يقام للعام الثاني على التوالي على أرض ميدان العلا للهجن، وذلك بانطلاق 6 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والنساء، تليها 10 أشواط للفئات المعتمدة للهجن؛ وهي: حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، وحيل وزمول؛ إذ تعدّ كأس العلا للهجن ختام بطولات ومسابقات الاتحاد الذي انطلق في يونيو الماضي، وذلك بإقامة النسخة الرابعة من سباق المفاريد.

وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

الاتحاد السعودي خادم الحرمين الشريفين الحرمين الشريفين
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