مميزات العشر الأواخر من شهر رمضان: نور وبركة تملأ القلوب، تتسم العشر الأواخر من شهر رمضان بمميزات فريدة تجعلها فترة مميزة من السنة الهجرية، حيث تتميز بالفضل والبركة والقبول عند الله سبحانه وتعالى.

مميزات العشر الأواخر من شهر رمضان: نور وبركة تملأ القلوب

تقدم بوابة الفجر الإلكترونية إليكم من خلال النقاط التالية بعض المميزات الرائعة للعشر الأواخر من رمضان مع الدليل من الكتاب والسنة:

1. فترة ليلة القدر:

تعتبر العشر الأواخر من رمضان فرصة لا تعوض للتقرب إلى الله، حيث تحتمل إحدى ليالي القدر المباركة، التي وصفها الله في القرآن بأنها خير من ألف شهر. وقد جاء في سورة القدر: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر: 1-3).

2. زيادة العبادات والطاعات:

يشدد الإسلام على أهمية الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر، ففي هذه الفترة يكثر الصلاة والذكر وقراءة القرآن وإعطاء الصدقات، حيث جاء في الحديث القدسي: "وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه" (رواه البخاري).

3. الفرصة للتوبة والاستغفار:

تشكل العشر الأواخر فرصة ممتازة للتوبة والاستغفار، حيث يتوجب على المسلم استغلال هذه الفترة لطلب المغفرة من الله والتوبة الصادقة من الذنوب والخطايا، والعودة إلى طاعته.

4. التضرع والدعاء بالإجابة:

يُحث المسلمون على الدعاء والتضرع إلى الله في العشر الأواخر، حيث ورد في الحديث النبوي: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يُخلِص فليكثر من الصلاة فيها" (رواه مسلم). وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يُجادل نفسه في العشر الأواخر من رمضان في التضرع والدعاء.

5. الاجتهاد في الخيرات والأعمال الصالحة:

تشجع السنة النبوية على الاجتهاد في العمل الصالح وإكثار الخيرات خلال العشر الأواخر، حيث جاء في الحديث: "ابن آدم ما ابتدأ عملا صالحا ولم يُكمله كتب له بقدر ما ابتدأ، وإذا ابتدأ عملا وأراد إكماله كتب له بقدر ما أراد" (رواه الطبراني وصححه الألباني).

بهذه الخصائص والفضائل العظيمة، يتميز العشر الأواخر من شهر رمضان كفترة مميزة لتحقيق القرب من الله وتحقيق الأجر والثواب في الدنيا والآخرة.