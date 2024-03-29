دعاء استقبال العشر الأواخر من رمضان: باب الخيرات والبركات مفتوح، تُعتبر العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك فترة مميزة ومباركة في السنة الهجرية، حيث يتنزّل فيها الرحمة والغفران من الله، وتفتح أبواب الجنان وتُسامح الذنوب. واستقبال هذه العشر الكريمة بالدعاء والتضرع إلى الله يعتبر من العبادات المستحبة، ففي هذه الأيام العظيمة يتيح الله الفرصة للمؤمنين لطلب الخير والبركة والقرب منه.

دعاء استقبال العشر الأواخر من رمضان: باب الخيرات والبركات مفتوح

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية أهمية وفضل الدعاء في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع اقتراب بدء العشر الأواخر من شهر رمضان 1445، تلك الأيام المباركة التي ينتظرها المسلمين بفارغ الصبر كل عام حيث يجتهد العديد من الأشخاص على التقر من اللة والتوسل إلية في شهر رمضان المبارك.

أهمية دعاء استقبال العشر الأواخر:

1. الاستعداد الروحي: يساعد دعاء استقبال العشر الأواخر المؤمن على التحضير الروحي لهذه الفترة المباركة، حيث يستعين المؤمن بالدعاء ليكون على استعداد لاستقبال الليالي الفضيلة والاجتهاد في العبادة والطاعة.

2. الاستجابة من الله: يعتبر الدعاء في هذه الفترة مقبولًا عند الله، فالمسلم يستغل هذه الأيام العظيمة للتضرع إلى الله وطلب الخيرات والبركات والمغفرة، والله تعالى قد وعد بأن يستجيب لدعاء المؤمنين في هذه الأوقات المباركة.

3. تحقيق القرب من الله: يعتبر الدعاء سبيلًا لتحقيق القرب من الله، وفي العشر الأواخر من رمضان يتيح الله الفرصة للمؤمنين للتقرب إليه بالدعاء والتضرع، وبذلك يتم تحقيق أعلى درجات القرب والتقوى.

أمثلة على دعاء استقبال العشر الأواخر:

- اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

- اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ، وَسَلِّمْ رَمَضَانَ لَنَا، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا.

- اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَقِنَاءَ عَذَابَهُ وَالنَّارَ.

ختامًا:

تستحق العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم أن نستقبلها بالدعاء والتضرع، فهي فترة مميزة لطلب الخيرات والبركات من الله، والاستعداد الروحي لاستقبال ليالي القدر الم

باركة. لذا، لنكثر من الدعاء والتضرع إلى الله في هذه الأيام العظيمة لنحقق القرب منه ونطلب منه توفيق الطاعة والقبول.