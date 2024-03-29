13 مليار ريال صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسعودية في الربع الرابع لعام 2023

أظهرت بيانات حكومية أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بلغ 13.1 مليار ريال في الربع الرابع من 2023 بزيادة 16 بالمئة من 11.4 مليار ريال في الربع الثالث، وفقًا لنشرة الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الرابع 2023 م من الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى اقتصاد المملكة بلغت 19مليار ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره 16،6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 16 مليار ريال سعودي.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من اقتصاد المملكة نحو 6 مليارات ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره 17.6% مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه والذي بلغت قيمته 5 مليارات ريال سعودي.

وتأمل المملكة في جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030 لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كجزء من استراتيجية أوسع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الكبير على صادرات النفط الخام.