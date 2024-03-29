الاقتصاد البريطاني يدخل في حالة ركود مع نهاية عام 2023

سجل الاقتصاد البريطاني حالة ركود في الأشهر الأخيرة من عام 2023م، وذلك حسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة في المملكة المتحدة اليوم.

وأظهرت البيانات تقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يعكس تواصل الأداء الاقتصادي الضعيف بعد انكماش بنسبة 0.1% في الربع الثالث.

وتشير هذه البيانات إلى دخول الاقتصاد البريطاني في ركود فني، مع تسجيل نمو سلبي لربعين متتاليين، مما يضع ضغوطًا إضافية على الحكومة البريطانية لاتخاذ تدابير من شأنها دعم النمو وإعادة الثقة إلى الاقتصاد البريطاني.