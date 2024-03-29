معدل البطالة في السعودية ينخفض إلى 4.4% في الربع الرابع

انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 4.4%، بانخفاض عن الربع الثالث من عام 2023م بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كانت 5.1%.

وأظهرت نشرة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م،

كما انخفض معدل البطالة للسعوديات، حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، فيما استقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6%.

وأظهرت المؤشرات انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) مقارنة بـالربع الثالث من عام 2023م حيث بلغ 60.4%، وانخفض معدَّل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 51.3% مقارنةً بـالربع السابق.