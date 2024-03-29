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جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
دوري روشن
دوري روشن

يتصدر نادي الهلال جدول الترتيب وينافسه النصر والأهلي على اللقب الغالي ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الجمعة.

مواعيد مباريات الجولة 25

الاتحاد ضد الفيحاء 9:00.

التعاون ضد الحزم 9:00.

الأخدود ضد الرائد 9:00.

الاتفاق ضد الأهلي 9:00.

ضمك ضد الخليج 9:00.

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القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة ssc sports

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

جدول ترتيب دوري روشن

1- الهلال 68 نقطة

2- النصر 56 نقطة

3- الأهلي 47 نقطة

4- الاتحاد 43 نقطة

5- التعاون 40 نقطة

6- الاتفاق 35 نقطة

7- ضمك 34 نقطة

8- الفيحاء 32 نقطة

9- الفتح 31 نقطة

10- الشباب 28 نقطة

11- الخليج 28 نقطة

12- الوحدة 27 نقطة

13- الرائد 24 نقطة

14- الاخدود 24 نقطة

15- الرياض 24 نقطة

16- الطائي 22 نقطة

17- أبها 21 نقطة

18- الحزم 15 نقطة

جدول ترتيب الدوري السعودي دوري روشن الاتحاد الهلال

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