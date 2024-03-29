أفضل 4 تمارين كورية.. الطريقة الصحيحة للمارستها

هناك مجموعة من التمارين الكورية التي يمكن ممارستها لتعزيز صحتك نكشفها لكم ضمن النقاط التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني.

تمرين القلب على الطبول

نانتا هو أداء إيقاعي كوري شهير يتضمن قرع الطبول عالي الطاقة باستخدام أدوات المطبخ التقليدية. تمرين القلب هذا مستوحى من طبول نانتا ويتضمن حركات إيقاعية لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية والتنسيق.

قف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الوركين وثني ركبتيك قليلًا.

أمسك اثنين من أعواد الطبل الخفيفة أو الملاعق الخشبية في كل يد.

ابدأ بالقرع على طبول وهمية أمامك، باستخدام حركات الذراع المتناوبة ودمج الخطوات جنبًا إلى جنب أو القفزات على الإيقاع.

قم بزيادة شدة وسرعة قرع الطبول عندما تصبح أكثر راحة مع الحركات، بهدف ممارسة تمرين إيقاعي مستمر.



تحية الشمس

تحية الشمس عبارة عن سلسلة من أوضاع اليوجا التي تتدفق معًا بسلاسة، وتمتد وتقوي الجسم بالكامل مع تعزيز الاسترخاء واليقظة. تتضمن هذه النسخة المستوحاة من الطراز الكوري لتحية الشمس عناصر من الثقافة والرمزية الكورية التقليدية.

ابدأ بالوقوف طويلًا مع وضع قدميك معًا وذراعيك على جانبيك.

خذ شهيقًا عميقًا بينما ترفع ذراعيك فوق رأسك، وتقوس ظهرك قليلًا وتصل نحو السماء.

قم بالزفير بينما تطوي للأمام عند الوركين، أو تضع يديك على الأرض أو تضعهما على ساقيك.

استنشق ثم عد إلى وضعية الاندفاع المنخفضة، مع تمديد إحدى القدمين خلفك وثني الركبة الأخرى بزاوية 90 درجة.

قم بالزفير بينما تخفض جسمك إلى وضعية اللوح الخشبي، ثم أنزل نفسك إلى الأرض بحركة متحكم فيها.

خذ شهيقًا أثناء رفع صدرك وارفع رأسك عن الأرض إلى وضعية الكوبرا، ثم قم بالزفير وأنت تضغط مجددًا على الكلب المتجه للأسفل.

خذ شهيقًا وتقدم إلى الأمام في اندفاع منخفض على الجانب الآخر، ثم قم بالزفير بينما تضع قدميك معًا وتعود إلى وضع البداية.

كرر التسلسل عدة مرات، مع التدفق بسلاسة من وضعية إلى أخرى، مع التركيز على تنفسك واستقامتك طوال الوقت.

كيغونغ مستوحاة من تاي تشي

كيغونغ هو تمرين صيني تقليدي يجمع بين الحركات البطيئة والمتدفقة مع التنفس العميق والتأمل لتعزيز التوازن والاسترخاء وتدفق الطاقة.

وتتضمن هذه النسخة المستوحاة من كوريا من كيغونغ عناصر من تاي تشي والفنون القتالية الكورية، مما يوفر طريقة لطيفة وفعالة لتحسين الصحة البدنية والعقلية.

ابدأ بالوقوف مع مباعدة قدميك بمقدار عرض الكتفين وثني الركبتين قليلًا.

قم بإرخاء ذراعيك على جانبيك وخذ عدة أنفاس عميقة لتمركز نفسك.

ارفع ذراعيك ببطء أمامك، مع إبقاءهما متباعدتين بمقدار عرض الكتفين ووجه راحتي اليدين للأسفل.

استنشق بعمق بينما ترفع ذراعيك فوق رأسك، وتمتد للأعلى نحو السماء.

قم بالزفير أثناء خفض ذراعيك إلى وضع البداية، متخيلًا أنك تجمع الطاقة وتدويرها في جميع أنحاء جسمك.

كرر الحركة عدة مرات، ونسق أنفاسك مع حركاتك وحافظ على عقلية مريحة ومركزة.

التأمل أثناء المشي في الطبيعة

التأمل أثناء المشي هو ممارسة لليقظة الذهنية تتضمن المشي ببطء وتعمد مع الانتباه إلى كل خطوة ونفس.

تتضمن هذه النسخة المستوحاة من كوريا من التأمل أثناء المشي جمال الطبيعة وهدوءها، مما يوفر تجربة سلمية ومؤثرة.