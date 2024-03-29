تأثير PCOD على التلقيح الاصطناعي.. فهم الاختلالات الهرمونية واستجابة المبيض

يرمز PCOD إلى مرض المبيض المتعدد الكيسات وهو أحد الاضطرابات الهرمونية الأكثر شيوعًا التي تصيب النساء في سن الإنجاب (15-49 عامًا).

ويتم التعرف عليه من خلال وجود اضطرابات في الدورة الشهرية والسمنة وحب الشباب والشعرانية (الشعرانية هي نمو مفرط للشعر الذكوري عند النساء بعد البلوغ) بسبب الاضطرابات الهرمونية.

وغالبًا ما يكون هناك مستويات مرتفعة من الأندروجينات وهي هرمونات ذكرية في الجسم ومقاومة للأنسولين أيضًا.

وأحد التحديات الرئيسية التي تواجهها النساء المصابات بهذه الحالة هو عدم انتظام التبويض أو غيابه، مما قد يجعل النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يواجهن صعوبات في إنجاب الأطفال.

واعتمادًا على شدة هذا المرض، يمكن أن تساعد علاجات الخصوبة مثل IUI (التلقيح داخل الرحم) أو IVF (التخصيب في المختبر) في حدوث الحمل.

والاضطرابات الهرمونية في متلازمة تكيس المبايض – في مرض المبيض المتعدد الكيسات، ينتج الجسم الأنثوي كمية زائدة من الهرمون اللوتيني (LH) من الغدة النخامية الأمامية في الدماغ، مما يخلق خللًا في الهرمونات في الجسم.

وهذا الخلل في الهرمونات، يمكن أن يسبب انخفاضًا في هرمون آخر، وهو الهرمون المنبه للجريب (FSH)، والذي من المفترض أن يساعد عادةً في نمو البويضات في المبيضين.

ووفي الوقت نفسه، ترتفع مستويات هرمون آخر يسمى الهرمون المضاد للمولر، مما يؤدي إلى ارتفاع غير عادي في عدد البويضات في المراحل المبكرة في المبيضين.

وعملية التلقيح الاصطناعي - يتضمن التخصيب في المختبر (IVF) إعطاء الأدوية، عادةً من خلال الحقن، للمساعدة في تنظيم إنتاج البويضات قبل جمع البويضات من المبيضين تحت التخدير في الوقت الأمثل.

ويتم تحديد جرعة هذه الحقن بناءً على عوامل مثل مستويات الهرمون المضاد للمويلر، بالإضافة إلى وزن المريض وعمره.

وقد تواجه النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) تحديات إضافية أثناء علاج التلقيح الصناعي، حيث أن حالتهن يمكن أن تؤدي إلى تعقيد تنظيم تكوين البويضات وفعالية العلاج بشكل عام.

الوقاية من متلازمة فرط تحفيز المبيض

في متلازمة تكيس المبايض، يوجد عدد متزايد من البصيلات ومستويات أعلى من هرمونات AMH وLH، مما يجعل النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة لإنتاج عدد كبير من البصيلات عند إعطائهن حقن الخصوبة.

ويمكن أن يسبب ذلك ارتفاعًا في مستويات هرمون الاستراديول في الدم، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمتلازمة فرط تحفيز المبيض (OHSS)، وهو من المضاعفات الخطيرة.

ولتقليل هذا الخطر أثناء التلقيح الاصطناعي، يتم تقسيم إجراء التلقيح الصناعي إلى مرحلتين.

الأول ينطوي على تحفيز المبيض واسترجاع البويضات، يليه تكوين الجنين والتجميد السريع.

أما المرحلة الثانية، والتي يتم تنفيذها في الشهر التالي، فتتضمن نقل الجنين، مما يضمن إجراء عملية التلقيح الاصطناعي أكثر أمانًا ومراقبة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

PCOD متلازمة تكيس المبايض

تدخلات ما قبل التلقيح الاصطناعي - تلعب السمنة دورًا مهمًا في تفاقم متلازمة تكيس المبايض من خلال المساهمة في الاضطرابات الأيضية والاختلالات الهرمونية.

كما أنه يزيد من مقاومة الأنسولين، مما قد يؤدي إلى عدم تحمل الجلوكوز، والسكري، ومتلازمة التمثيل الغذائي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعد معالجة السمنة أمرًا بالغ الأهمية قبل البدء في علاج التلقيح الصناعي إن اعتماد نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لا يؤثر على القيمة الغذائية، واتخاذ خيارات غذائية صحية، واتباع روتين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

وهذا بدوره يمكن أن يحسن جودة البويضات لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، مما يعزز فرص نجاح علاج أطفال الأنابيب.

التخصيص الفردي لبروتوكول التحفيز لنساء متلازمة تكيس المبايض

من المهم فهم المتطلبات الفريدة للنساء اللاتي يعانين من متلازمة تكيس المبايض أثناء التخطيط لجرعة حقن التلقيح الاصطناعي. يمكن أن تساعد إضافة أدوية أخرى مثل الميتفورمين أو الميوينوسيتول في تحسين جودة البويضات. يجب أن يكون الحقن الزناد النهائي هو الجزيء الناهض ويجب تجنب حقن HCG وبما أن متلازمة تكيس المبايض ترتبط أيضًا بزيادة حالات الإجهاض، فيمكن تقديم خيار الدراسة الجينية قبل الزرع للأجنة لتقليل فرص الإجهاض.

يمكن أن يكون التعامل مع متلازمة تكيس المبايض والسمنة والعقم أمرًا مرهقًا عاطفيًا وجسديًا على الرغم من أن التلقيح الاصطناعي في متلازمة تكيس المبايض يمثل تحديًا، إلا أن معدلات نجاح تقنيات التلقيح الصناعي الحالية تبلغ نحو 70٪ لدى النساء أقل من 35 عامًا إن تجزئة دورة التلقيح الاصطناعي مع نقل الأجنة المجمدة لدى امرأة متلازمة تكيس المبايض يجعلها أكثر أمانًا ولها نتائج أفضل.