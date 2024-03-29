هل تصاب بنوبة قلبية إذا سجلت أقل من 100 نبضة في الدقيقة؟

يعد معدل ضربات القلب أثناء الراحة، أو عدد المرات التي ينبض فيها القلب في الدقيقة أثناء الراحة، مؤشرًا مهمًا على صحة القلب بشكل عام، ويتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي للبالغين عادة بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، يمكن أن يرتبط انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة، خاصة أقل من 60 نبضة في الدقيقة، بحالة صحية شائعة في القلب تُعرف باسم بطء القلب.

وفقًا للدكتور أنوب جوبتا، طبيب القلب التداخلي وأخصائي الفيزيولوجيا الكهربية، مستشفى إيبيك، أحمد آباد، يمكن أن يكون بطء القلب مشكلة خطيرة إذا كان معدل ضربات القلب بطيئًا للغاية ولا يستطيع القلب ضخ ما يكفي من الدم الغني بالأكسجين إلى الجسم إذا حدث هذا، قد يشعر الفرد بالدوار، أو التعب الشديد أو الضعف، وضيق التنفس.

هناك العديد من العوامل التي تساهم في انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة. من المهم فهم هذه العوامل، والمخاطر المرتبطة بانخفاض معدل ضربات القلب، والطرق التي يمكن من خلالها إدارتها العوامل التي تساهم في انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة

يمكن أن يكون سبب انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة عوامل مختلفة، بما في ذلك:

كبار السن ارتفاع ضغط الدمالتدخين

تعاطي الكحول بكثرة

التوتر والقلق

مستوى اللياقة البدنية

الأدوية

الظروف الصحية أو الأمراض المصاحبة



المخاطر المرتبطة بانخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة

في حين أن انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة قد يكون طبيعيًا بالنسبة لبعض الأفراد، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة على وجود مشكلة صحية أساسية يمكن أن يؤدي انخفاض معدل ضربات القلب بشكل مستمر أثناء الراحة، خاصة أقل من 60 نبضة في الدقيقة، إلى زيادة خطر ما يلي:

فشل القلب: يمكن أن يشير انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة إلى ضعف عضلة القلب، مما قد يؤدي إلى فشل القلب.

بطء القلب: يمكن أن يكون سبب الشعور بالتعب والدوخة والإغماء هو بطء ضربات القلب، وهي حالة شائعة تسمى بطء القلب.

الرجفان الأذيني: يمكن أن يؤدي انخفاض ضربات القلب أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، وهي حالة تنبض فيها الغرف العلوية للقلب (الأذينين) بشكل غير منتظم.

طرق لإدارة معدل ضربات القلب أثناء الراحة

هناك عدة طرق لإدارة معدل ضربات القلب أثناء الراحة وتعزيز صحة القلب بشكل أفضل، فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعد في إدارة معدل ضربات القلب المنخفض أثناء الراحة:

تغييرات نمط الحياة: للحفاظ على صحة القلب وخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة، يجب على المرء اتباع نمط حياة صحي، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كاف من النوم، وتجنب تعاطي الكحول والتبغ، وإدارة التوتر.

الأدوية: بصرف النظر عن تغييرات نمط الحياة، يمكن للأدوية أن تساعد في التحكم في معدل ضربات القلب، مثل حاصرات بيتا أو مضادات اضطراب النظم.