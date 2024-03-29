أعراض مرض المكورات السحائية.. لا تتجاهلها

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض البكتيرية وأثارت الزيادة في عدد حالات الإصابة بمرض بكتيري قلق خبراء الصحة في الولايات المتحدة.

وتم الإبلاغ عن إجمالي 143 حالة إصابة بالمرض حتى الآن، ويؤثر المرض، الذي تسببه بكتيريا النيسرية السحائية، عادة على الدماغ والحبل الشوكي ومجرى الدم.

وحذر مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة من أن مرض المكورات السحائية كما يشار إليه هو عدوى بكتيرية خطيرة تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و60 عامًا، والأمريكيين من أصل أفريقي، والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفي هذا المرض، يصاب السحايا، أو الغشاء الذي يغطي الدماغ والحبل الشوكي. يمكن أن تتكاثر البكتيريا بقوة وتؤدي إلى تسمم الدم.

لماذا يشعر خبراء الصحة بالقلق؟​

أربع من مجموعات بكتيريا المكورات السحائية الست - A، B، C، W، X، وY - تنتشر في الولايات المتحدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، مع توفر اللقاحات ضد الجميع باستثناء المجموعة X.

وكما حذر مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة من أن المرضى قد يصابون بعدوى في مجرى الدم أو المفاصل دون ظهور أعراض نموذجية لالتهاب السحايا، والتي تشمل الحمى والصداع وتيبس الرقبة.

وفي عام 2023، تم الإبلاغ عن 422 حالة مؤكدة ومحتملة لمرض المكورات السحائية في الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد من حالات مرض المكورات السحائية في الولايات المتحدة تم الإبلاغ عنها منذ عام 2014.

كيف يتم التعرف على مرض المكورات السحائية؟​

الأعراض الأكثر شيوعا للمرض هي الحمى والصداع وتيبس الرقبة ويصاحب هذه العلامات غثيان، قيء، رهاب الضوء أو حساسية العين للضوء، وتغير في الحالة العقلية.

وقد لا يعاني الأطفال حديثي الولادة والأطفال من الأعراض الكلاسيكية المذكورة أعلاه، أو قد يكون من الصعب ملاحظة تلك الأعراض عند الأطفال وبدلًا من ذلك، قد يكون الأطفال بطيئين أو غير نشطين، أو سريعي الانفعال، أو يتقيأون، أو يتغذىون بشكل سيئ، أو لديهم يافوخ أمامي منتفخ.

وعند الأطفال الصغار، قد ينظر الأطباء أيضًا إلى ردود أفعال الطفل بحثًا عن علامات التهاب السحايا، حيث يقول مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي نقلًا عن المركز الوطني الأمريكي للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي.

وتنتشر البكتيريا من شخص غير صحي إلى شخص سليم عن طريق اللعاب أو البصق يساعد الاتصال الجسدي من خلال السعال أو التقبيل على انتشار المرض. إذا كان لديك شخص في المنزل مصاب بالمرض، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

ولا يصاب الأشخاص بالبكتيريا من خلال الاتصال العرضي أو عن طريق استنشاق الهواء في مكان تواجد شخص مصاب بمرض المكورات السحائية.

كيف تبقى آمنا؟

أفضل طريقة للوقاية من المرض هي التطعيم، تقترح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين يتواصلون بشكل وثيق مع شخص مصاب بمرض المكورات السحائية يجب أن يحصلوا على المضادات الحيوية لمنعهم من الإصابة بالمرض.

وعلى الرغم من ندرته، يمكن أن يصاب الأشخاص بمرض المكورات السحائية أكثر من مرة ولن توفر العدوى السابقة حماية مدى الحياة من العدوى المستقبلية، لذلك، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بلقاحات المكورات السحائية لجميع المراهقين والمراهقين وفي حالات معينة، يجب أن يحصل الأطفال والبالغون أيضًا على لقاحات المكورات السحائية.