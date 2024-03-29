إنذار بالجمرة الخبيثة في تايلاند.. الإبلاغ عن أكثر من 50 حالة

تم الإبلاغ عن 54 حالة إصابة بالجمرة الخبيثة في لاوس، كما وضعت تايلاند، التي تشترك في الحدود معها، المسؤولين الحكوميين في حالة تأهب.

وقال نارونج ليانجشاروين، مدير مكتب مكافحة الأمراض والخدمات البيطرية بإدارة تنمية الثروة الحيوانية، إن السلطات التايلاندية تعمل بشكل وثيق مع السلطات في لاوس بعد تلقي تقارير عن تفشي المرض، وأعدت لقاحات في حالة اكتشاف حالات عدوى في تايلاند ولا توجد حاليا أي تقارير عن وفيات بشرية وكانت تايلاند قد أبلغت عن حالات إصابة بالجمرة الخبيثة بين البشر في عام 2000.

ما هي الجمرة الخبيثة؟

الجمرة الخبيثة هي مرض معدٍ خطير تسببه بكتيريا الجمرة الخبيثة Bacillus anthracis وهو يؤثر في المقام الأول على الحيوانات ولكنه يمكن أن يصيب البشر أيضًا من خلال الاتصال بالحيوانات المصابة أو المنتجات الحيوانية الملوثة.

ويمكن أن تظهر الجمرة الخبيثة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الجلد، والاستنشاق، والجهاز الهضمي، وتتراوح أعراضها من الآفات الجلدية إلى الضائقة التنفسية الشديدة أو أعراض الجهاز الهضمي.

وعلى الرغم من ندرتها، إلا أن الجمرة الخبيثة عن طريق الاستنشاق تكون مميتة بشكل خاص إذا تركت دون علاج.

تختلف أعراض الجمرة الخبيثة تبعا لنوع التعرض. الجمرة الخبيثة الجلدية، الشكل الأكثر شيوعًا، تظهر عادةً مع آفات جلدية غير مؤلمة تتطور إلى تقرحات ذات مركز أسود.

كما يمكن أن تسبب الجمرة الخبيثة الاستنشاقية أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا في البداية، وتتطور إلى ضيق شديد في التنفس، وعدم الراحة في الصدر، والصدمة.

وتؤدي الجمرة الخبيثة المعوية إلى آلام في البطن، وغثيان، وقيء، وحمى، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضائقة شديدة في الجهاز الهضمي ومضاعفات قاتلة.

وفي جميع أشكاله، قد تتفاقم الأعراض بسرعة، مما يؤدي إلى عدوى جهازية، وإذا لم يتم علاجها، يمكن أن تؤدي إلى الوفاة يعد التعرف المبكر على الأعراض والتدخل الطبي الفوري أمرًا بالغ الأهمية لنجاح علاج عدوى الجمرة الخبيثة.

تتمتع جراثيم الجمرة الخبيثة بمقاومة عالية ويمكن أن تستمر في البيئة لفترات طويلة، مما يشكل تهديدًا محتملًا للإرهاب البيولوجي.

الوقاية من الجمرة الخبيثة

تنطوي على عدة تدابير. التطعيم متاح لبعض الفئات المعرضة للخطر، مثل الأطباء البيطريين والعاملين في المختبرات.

وبالنسبة لعامة السكان، يعد تجنب الاتصال بالحيوانات المصابة والمنتجات الحيوانية الملوثة أمرًا ضروريًا.

والنظافة السليمة، بما في ذلك غسل اليدين جيدا وتجنب استهلاك اللحوم غير المطبوخة جيدا من الحيوانات التي يحتمل أن تكون ملوثة، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالجمرة الخبيثة المعوية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ممارسة إجراءات التعامل الآمن عند العمل مع المواد التي يحتمل أن تكون ملوثة، مثل ارتداء الملابس الواقية واستخدام بروتوكولات التطهير المناسبة، يمكن أن تقلل من خطر التعرض لجراثيم الجمرة الخبيثة.

وإن الوعي بالتهديدات المحتملة للإرهاب البيولوجي والإبلاغ الفوري عن الأنشطة المشبوهة يمكن أن يساعد أيضًا في جهود الوقاية.