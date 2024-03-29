ابدأ العناية بالفم بمجرد ظهور السن الأول الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، وحدد موعدًا لزيارة طبيب الأسنان الأولى بحلول عيد الميلاد الأول، والنظام الغذائي المتوازن، يعتمد على التشجيع على اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان.

وإن الحفاظ على صحة الفم الجيدة هو التزام مدى الحياة، وتتطلب العناية بأسناننا ولثتنا تغييرات مع تقدمنا ​​في العمر.

ومنذ ظهور السن الأول في مرحلة الطفولة وحتى السنوات الذهبية للتقاعد، تلعب صحة الفم دورًا حاسمًا في صحتنا بشكل عام.

نصائح لصحة الفم من 0 إلى 12 سنة

نستكشف نصائح حول صحة الفم مصممة خصيصًا للفئة العمرية في سن الطفولة (من 0 إلى 12 سنة)

ابدأ مبكرًا: ابدأ العناية بالفم بمجرد ظهور السن الأول استخدمي فرشاة أسنان ناعمة ومسحة من معجون الأسنان الذي يحتوي على الفلورايد للرضع، مع زيادة الكمية تدريجيًا إلى حجم حبة البازلاء.

الزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان: حدد موعد الزيارة الأولى لطبيب الأسنان بحلول عيد الميلاد الأول تساعد الفحوصات المنتظمة على مراقبة التطور والكشف أي مشاكل في وقت مبكر.

النظام الغذائي المتوازن: شجع على اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والحد من الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية للوقاية

المراهقون (الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عامًا)

العناية بتقويم الأسنان: يخضع العديد من المراهقين لعلاج تقويم الأسنان اتبع توصيات أخصائي تقويم الأسنان بشأن الأقواس أو أدوات التقويم لضمان المحاذاة الصحيحة.

روتين نظافة الفم: تعزيز أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط. يجب على المراهقين تنظيف أسنانهم مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وخيط تنظيف الأسنان يوميًا.