"إيجيكيشن" تعلم.. استكشف.. تواصل

مشروع "ايجيكيشن" يسلط الضوء على "السياحة التعليمية"، مشروع التخرج للطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة بالشعبة الإنجليزية في كلية الإعلام جامعة القاهرة.

والذي يهدف إلى جذب طلاب من خارج مصر للتعليم والسياحة داخل مصر، بالاضافة إلى السعي لمعرفة رؤية الطلاب الوافدين عن الدراسة فى مصر ورؤيتهم لمصر كوجهة تعليمية وسياحية.

و تهدف الحملة للترويج لمصر كوجهة سياحية وتعليمية للطلاب بالخارج بالاضافة إلى التوعية بمصطلح "السياحة التعليمية" ومعرفة تجارب الطلاب الوافدين عن الدراسة فى مصر وتجربتهم في مصر كوجهة سياحية وتعليمية مع مزج الترفيه بالتعليم وذلك فى ضوء اهتمام الدولة حاليًا بالسياحة التعليمية وانطلاق مبادرة إدرس في مصر للمنح الدراسية.

وتهدف الحملة ايضا إلى التوعية بمصطلح (السياحة التعليمية) الذي بدوره يهتم بالجانب السياحي أيضًا مع التعليمي للطلاب الوافدين في مصر إيمانًا منهم بدور السياحة التعليمية الرائد في تنشيط السياحة وجذب المزيد من الطلاب بالخارج للدراسة في مصر، حيث تنقسم الحملة لمراحل مختلفة كل مرحلة تسلط الضوء على جانب مختلف مثل السياحة والثقافة والتعليم في مصر بتوفير معلومات تساعدهم لفهم اكثر عن الدراسة في مصر وعن المجالات المتاحة لهم وفهم العادات والتقاليد المصرية وابراز اهم الاماكن السياحية واماكن الثقافة المصرية، لتسهيل دمجهم في المجتمع المصري.

وقام الطلاب باختيار التركيز على هذا النوع من السياحة إيمانا منهم باهميتها وأهمية دورها خاصة من الناحية الإقتصادية وتماشيا مع أهداف الدولة ومبادرة ادرس في مصر بالإضافة إلى دعم هيئة تنشيط السياحة للحملة وجعلها تحت رعايتها الشرفية.

وتواجد الطلاب اليوم في كلية الطب بجامعة عين شمس في الإفطار الجماعي للوافدين لتعريف الطلاب بالحملة وأهدافها وسماع ارائهم عن التعليم والمعيشة في مصر ونقل خبراتهم إلى الطلاب خارج مصر.