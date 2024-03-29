نصائح مهمة للحفاظ على صحة الفم من عمر 51 لـ 65

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بوابة الفجر

نستعرض لكم ضمن السطور التالية أبرز التفاصيل حول صحة الأسنان والفم للفئة العمرية من 51 لـ 65)، وإليكم التفاصيل:-

نصائح مهمة للحفاظ على صحة الفم من عمر 51 لـ 65

صحة اللثة: انتبه لصحة اللثة. تصبح أمراض اللثة أكثر انتشارًا مع التقدم في السن. فرشاة بلطف والخيط بانتظام.

التحقق من سرطان الفم: قم بإجراء فحوصات منتظمة للأسنان، وكن على دراية بأي تغييرات في الفم. يزداد خطر الإصابة بسرطان الفم مع تقدم العمر.

كبار السن (65 سنة فما فوق): الحفاظ على صحة الفم عند التقاعد

زيارات الأسنان المنتظمة: استمر في زيارات الأسنان المنتظمة للتنظيف والفحوصات. معالجة أي مشاكل على الفور.

العناية المناسبة بأطقم الأسنان: في حالة ارتداء أطقم الأسنان، قم بتنظيفها يوميًا وقم بزيارة طبيب الأسنان بانتظام لإجراء التعديلات.

حافظ على رطوبة جسمك: جفاف الفم أمر شائع بين كبار السن. حافظ على رطوبة جسمك واستخدم مرطبات الفم إذا لزم الأمر.

وباتباع هذه النصائح الخاصة بصحة الفم الخاصة بالعمر، يمكنك الاستمتاع بابتسامة صحية وجميلة في كل مرحلة من مراحل الحياة. 

وتذكر أن الابتسامة الصحية لا تساهم في صحتك الجسدية فحسب، بل أيضًا في تعزيز ثقتك بنفسك ونوعية حياتك بشكل عام.

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