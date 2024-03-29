أمراض تلحق بك نتيجة سوء نظافة الأسنان والفم

تعد صحة الأسنان والفم جزءًا أساسيًا من صحتك العامة ورفاهيتك ويمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة، كما تم ربطه أيضًا بأمراض القلب والسرطان والسكري، ومن ضمن الأمراض التي تلحق بك نتيجة سوء نظافة الفم ما يلي:-

سوء نظافة الفم

يرتبط سوء صحة الفم بأمراض مزمنة أخرى مثل مرض السكري وأمراض القلب، كما ترتبط أمراض الفم أيضًا بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل استخدام التبغ واستهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية

ويمكن للبكتيريا التي تسبب التهاب اللثة والتهاب اللثة أن تنتقل عبر مجرى الدم، مما يسبب التهابًا وتلفًا للأوعية الدموية في القلب والدماغ، إذا كانت اللويحات الدهنية تسد الأوعية الدموية التي تؤدي إلى القلب، فإنها يمكن أن تسبب نوبة قلبية.

ويعد تعاطي التبغ أحد أقوى عوامل الخطر للإصابة بسرطانات الرأس والرقبة، بما في ذلك سرطان تجويف الفم وسرطان الفم والبلعوم. يكون خطر الإصابة بهذه السرطانات أعلى بكثير لدى الأشخاص الذين يدخنون مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون. معظم الأشخاص المصابين بهذه السرطانات لديهم تاريخ من التدخين أو التعرض لأنواع أخرى من التبغ، مثل مضغ التبغ.