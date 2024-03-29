ما هي اليوجا القديمة التي لها قوى علاجية؟

في عالم اليوم، قد يبدو اغتنام لحظات الهدوء بمثابة اكتشاف ثمين ومع ذلك، هناك واحة هادئة تسمى يين يوغا، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "اليوغا الكسولة"، هذه الممارسة اللطيفة، التي ابتكرها بول جريلي في الثمانينيات، مستمدة من هاثا يوغا الكلاسيكية وتوفر تحويلًا هادئًا عن وتيرة الحياة الحديثة.

ما هو يين اليوجا؟

على عكس نظيراتها الأكثر ديناميكية، تؤكد يين يوغا على الوضعيات السلبية التي يتم الاحتفاظ بها لفترات طويلة، تتراوح عادة من 3 إلى 10 دقائق بينما تستهدف يوجا يانغ الأنسجة العضلية من خلال الحركة النشطة، تغوص يوجا يين بشكل أعمق وتركز أكثر على الأنسجة الضامة مثل الأوتار واللفافة والأربطة.

يين يوغا لا يقتصر فقط على لمس أصابع قدميك؛ إنها رحلة إلى الداخل، لبناء اتصال بين الجسد والعقل تتحدث دراسة نشرت في المجلة الدولية لليوجا عن إمكاناتها العلاجية في علاج حالات مثل اضطرابات الأكل والإدمان والصدمات، وذلك بفضل قدرتها على التخلص من التوترات الجسدية والعاطفية.

وتتطلب ممارسة يوجا يين الصبر والحضور للبدء يمكن للممارسين تخصيص ممارساتهم لتناسب أجسادهم وقدراتهم الفردية من خلال التركيز على الراحة على الكمال والتركيز على الاحتياجات الفردية.

وتدعو Yin Yoga الأشخاص الذين يبحثون عن السلام في عالم مفرط التحفيز توفر هذه الممارسة ملاذًا لطيفًا للجميع، سواءً كان شخصًا يبحث عن الراحة من وطأة الحياة اليومية أو شخصًا يحاول إيجاد التوازن في فوضى الحياة.

على الرغم من أن التعلم من معلم ذي خبرة مفيد جدًا، إلا أن استكشاف يين يوغا يمكن أن يكون تجربة خاصة جدًا تشجع الفصول البطيئة التي تركز على الاستكشاف الداخلي الممارسين على احتضان تفردهم المتأصل والاهتمام بإشارات أجسادهم.

وعلى الرغم من أنه يمكن لأي شخص ممارسة يين يوجا، إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على دراية بها، كما يجب على أولئك الذين يعانون من هشاشة العظام والنساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل أن يتوخوا الحذر، وأن يتجنبوا الأوضاع التي تضع ضغطًا لا مبرر له على عمودهم الفقري.

وتتضمن أوضاع يوجا يين، المصممة للتمدد العميق والاسترخاء، حركات تمدد لطيفة مثل وضعية الطفل، ووضعية التنين، ووضعية الفراشة، والتي تستهدف مناطق مثل الوركين والفخذين وأسفل الظهر.

وتوفر وضعية السمكة ووضعية أبو الهول المدعومة انحناءات خلفية لطيفة لفتح الصدر والكتفين، بينما توفر ميزة Seated Forward Bend امتدادًا مهدئًا للعمود الفقري وأوتار الركبة، وتقدم لعبة Half Butterfly Pose تنوعًا لتمديد الورك والأربية بشكل أعمق، كما تساعد وضعية الاستلقاء على مرونة العمود الفقري والهضم، في حين تعمل وضعية الجسر المدعومة ووضعية الساقين على الحائط على تعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر، وعادةً ما يتم الاستمرار في هذه الوضعيات لعدة دقائق، مما يؤدي إلى التخلص من توتر الجسم وتعزيز الاسترخاء العميق.