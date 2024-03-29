فضل ليلة القدر: ليلة النور والبركة والرحمة الإلهية، تحمل ليلة القدر في الإسلام فضلًا عظيمًا ومكانة خاصة، حيث يُعتقد أنها أفضل من ألف شهر، وأن فيها مغفرة الذنوب وقبول الدعاء ورحمة الله الواسعة. يُشير القرآن الكريم إلى هذا الفضل العظيم في سورة القدر بقوله: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر: 1-3).

فضل ليلة القدر: ليلة النور والبركة والرحمة الإلهية

إليكم بعض الأسباب التي تبرز فضل ليلة القدر في الإسلام:

1. تفوقها على ألف شهر: يُذكر في القرآن الكريم أن ليلة القدر أفضل من ألف شهر، وهذا يعني أن قيمتها وأجرها تتجاوز قيمة أيام وليالي العمر المؤلم.

2. فضل العبادة والطاعة فيها: يتضاعف أجر العبادات والطاعات في ليلة القدر، فمن قام ليلتها بإيمان واحتساب، كتبت له أجور الليالي الطويلة من العبادة.

3. مغفرة الذنوب وقبول الدعاء: يعتقد المسلمون أن الله يُغفر في ليلة القدر ذنوب العباد ويرفع عنهم العقوبة، وأنه يستجيب لدعائهم ويقبل توبتهم.

4. نزول الملائكة والسلام والبركة: تنزل الملائكة في ليلة القدر وتملأ السماء والأرض بالسلام، وتهب البركة والرحمة على العباد.

5. تنزيل القرآن الكريم: يُعتقد أن في ليلة القدر تنزل الملائكة وتحمل القرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ويكون ذلك بداية نزوله على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

6. تعزيز الروحانية والإيمان: يعتبر اجتهاد المسلم في عبادة الله والتضرع إليه في ليلة القدر فرصة لتعزيز الروحانية وزيادة الإيمان.

باختصار، فضل ليلة القدر يكمن في عدة جوانب منها تفوقها على ألف شهر، وفضل العبادة والطاعة فيها، ومغفرة الذنوب وقبول الدعاء، ونزول الملائكة والسلام والبركة، وتنزيل القرآن الكريم، وتعزيز الروحانية والإيمان. إنها ليلة تجسد رحمة الله وعنايته بعباده، وفرصة للتوبة والاستغفار والتقرب إليه.