دليل أهمية ليلة القدر من الكتاب والسنة النبوية، ليلة القدر هي ليلة عظيمة ومباركة في الإسلام، وتمتاز بأهمية خاصة ومكانة عظيمة في قلوب المسلمين. يأتي دليل أهمية هذه الليلة المباركة من الكتاب الكريم والسنة النبوية، حيث وردت فيهما العديد من الآيات والأحاديث التي تشير إلى فضل وعظمة ليلة القدر.

دليل أهمية ليلة القدر من الكتاب والسنة النبوية

1. من القرآن الكريم:



- قال الله تعالى في سورة القدر: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر: 1-3). هذه الآية تشير إلى عظمة ليلة القدر وفضلها على غيرها من الليالي.

- كما قال الله تعالى في سورة الدخان: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ" (الدخان: 3). وهذه الآية تشير إلى أن الله أنزل القرآن في ليلة مباركة، وتعتبر ليلة القدر إحدى هذه الليالي.

2. من السنة النبوية:

- عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرهن" (متفق عليه). وهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل جهده ويجتهد في العبادة خاصة في العشر الأواخر من رمضان، لأنه كان يبحث عن ليلة القدر.

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان" (متفق عليه). وهذا يشير إلى أهمية البحث عن ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، والاجتهاد في العبادة خلالها.

باختصار، يوضح الدليل من الكتاب والسنة النبوية أهمية ليلة القدر في الإسلام، ويشجع على بذل الجهد في العبادة والطاعة خلالها، والبحث عنها في العشر الأواخر من شهر رمضان. إنها ليلة مباركة تحمل في طياتها الرحمة والبركة والغفران من الله.