سر تحضير كحك العيد بالسمن البلدي: طعم لا يُقاوم ومقادير مبتكرة

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سر تحضير كحك العيد
سر تحضير كحك العيد بالسمن البلدي: طعم لا يُقاوم ومقادير مبتك

سر تحضير كحك العيد بالسمن البلدي: طعم لا يُقاوم ومقادير مبتكرة، يعد كحك العيد بالسمن البلدي من أشهر الحلويات التي يُقدمها المصريون خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ويتميز بمذاقه الفريد والغني بنكهة السمن الطيبة. ولتحضيره بنكهة لا تُقاوم، هناك مقادير مبتكرة يمكن استخدامها لإضفاء الطعم الرائع على كحك العيد.

سر تحضير كحك العيد بالسمن البلدي: طعم لا يُقاوم ومقادير مبتكرة

**مقادير كحك العيد بالسمن البلدي:**

1. **سمن بلدي طازج**: يُفضل استخدام السمن البلدي الطازج للحصول على نكهة أعمق وألذ.

2. **دقيق متناعم**: يُستخدم الدقيق المتناعم للحصول على عجينة ناعمة ومتماسكة.

3. **سكر ناعم**: يُضاف السكر لإضفاء الحلاوة المناسبة على العجينة.

4. **ماء الزهر وماء الورد**: تُضاف هذه المكونات لإضفاء النكهة المميزة والعطرية على كحك العيد.

5. **بيكنج بودر وملح**: تُضاف هذه المكونات لتخفيف العجينة وإعطائها قوامًا هشًا.

6. **مسحوق الكربونات الحجرية**: يُستخدم لإضفاء اللون البني المميز على سطح كحك العيد.

7. **مكسرات محمصة**: تُضاف المكسرات مثل اللوز أو الفستق المحمص لتزيين كحك العيد.

**طريقة تحضير كحك العيد بالسمن البلدي:**

1. يُخفق السمن البلدي مع السكر حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.

2. يُضاف ماء الزهر وماء الورد ويُخلط المزيج جيدًا.

3. يُضاف الدقيق ومسحوق البيكنج بودر والملح تدريجيًا مع الخلط المستمر حتى تتشكل عجينة لينة.

4. تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة وتُضاف إلى صينية الخبز.

5. يُزين كل كرة بقطعة من المكسرات المحمصة.

6. تُخبز الكرات في فرن مُسخن مُسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

7. يُترك كحك العيد ليبرد قليلًا قبل التقديم.

بهذه الطريقة البسيطة والمبتكرة، يمكنكم تحضير كحك العيد بالسمن البلدي اللذيذ والشهي، لتُضفوا لمسة من الفخامة والطعم الرائع إلى احتفالاتكم بعيد الفطر المبارك.

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