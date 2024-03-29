سحر كحك العيد بعين الجمل: تحفة حلوة تزين احتفالات العيد، كحك العيد بعين الجمل هو واحد من أشهر أصناف الحلويات التي تميز احتفالات عيد الفطر المبارك في العديد من البلدان العربية. يتميز هذا النوع من الكحك بطعمه اللذيذ وقوامه الهش، ولا سيما بفضل استخدام زيت العين جمل الذي يضفي عليه طعمًا ونكهةً فريدة.

مقادير كحك العيد بعين الجمل:

1. **دقيق متناعم**: يُستخدم لإعطاء العجينة قوامًا متجانسًا وناعمًا.

2. **سكر ناعم**: يُضاف لإضفاء الحلاوة الطبيعية على الكحك.

3. **زبدة طرية أو سمن جيد الجودة**: يُستخدم لإعطاء الكحك قوامًا هشًا ولذيذًا.

4. **زيت العين جمل**: هو المكون الرئيسي الذي يُضفي على كحك العيد نكهته الخاصة والمميزة.

5. **ماء الزهر وماء الورد**: يُضافان لإضفاء النكهة العطرية على الكحك.

6. **بيكنج بودر وملح**: يُضافان لتخفيف العجينة وتحسين قوامها.

7. **مسحوق الكربونات الحجرية**: يُضاف لإعطاء الكحك اللون البني المميز.

8. **مكسرات محمصة**: تُضاف لتزيين الكحك وإضافة نكهة وقوام إضافيين.

**طريقة تحضير كحك العيد بعين الجمل:**

1. يُخلط السكر مع الزبدة أو السمن جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. يُضاف زيت العين جمل وماء الزهر وماء الورد ويُخلط المزيج جيدًا.

3. يُضاف الدقيق ومسحوق البيكنج بودر والملح ويُعجن المزيج حتى يتشكل عجين ناعم.

4. يُشكل العجين إلى كرات صغيرة ويُضاف لها بعض المكسرات المحمصة على السطح.

5. يُخبز الكحك في فرن مُسخن مُسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

6. يُترك الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم والتمتع بمذاقه اللذيذ.

بهذه الطريقة البسيطة والسهلة، يمكنكم تحضير كحك العيد بعين الجمل الشهي والمميز لتُضفوا لمسة من الفخامة والطعم الرائع إلى احتفالاتكم بعيد الفطر المبارك.