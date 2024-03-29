كحك العيد بالعجوة: تقليد شهي ونكهة تراثية مميزة، في موسم عيد الفطر المبارك، تتزين الموائد بأشهى الحلويات التقليدية التي تعكس جمال الثقافة والتراث العربي. ومن بين هذه الحلويات اللذيذة، يحتل كحك العيد بالعجوة مكانة مميزة بنكهته الفريدة ورائحته الشهية التي تفوح في البيوت خلال فترة الاحتفالات.

**ما هي العجوة؟**

العجوة هي نوع من العجائن اللذيذة المشهورة في المطبخ العربي، وتتكون عادةً من خليط الدقيق والسمن والسكر والبهارات المختلفة. تُعتبر العجوة مكونًا أساسيًا في عدة أصناف من الحلويات التقليدية، بما في ذلك كحك العيد.

**مقادير كحك العيد بالعجوة:**

- دقيق متناعم.

- سمن بلدي.

- سكر ناعم.

- عجوة (تمر مطحون).

- ماء الزهر وماء الورد.

- مسحوق البيكنج بودر.

- ملح.

- مسحوق الهيل والقرفة والزنجبيل (حسب الرغبة).

- مكسرات محمصة (للتزيين).

**طريقة تحضير كحك العيد بالعجوة:**

1. في وعاء كبير، يُخلط السمن مع السكر حتى يصبح المزيج ناعمًا.

2. يضاف ماء الزهر وماء الورد ويُخلط المزيج جيدًا.

3. يُضاف الدقيق ومسحوق البيكنج بودر والملح والبهارات ويُعجن المزيج حتى يتكون عجين ناعم.

4. تُشكل العجينة إلى كرات صغيرة وتُضاف إلى صينية مبطنة بورق الخبز.

5. تُضاف العجوة (تمر المطحون) إلى الوسط من كل كرة وتُشكل بشكل جميل.

6. تُزين الكرات بالمكسرات المحمصة.

7. تُخبز الكرات في فرن مُسخن مُسبقًا على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

8. يترك الكحك ليبرد قليلًا قبل التقديم.

بهذه الطريقة السهلة واللذيذة، يُمكن للأسر العربية التمتع بكحك العيد الشهي بنكهة العجوة الفريدة، لإضافة لمسة من السحر والتراث إلى احتفالاتها بعيد الفطر المبارك.