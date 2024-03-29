شاهد هدف الأهلي الأول أمام سيمبا التنزاني

سجل أحمد نبيل كوكا نجم وسط الأهلي، الهدف الأول أمام سيمبا التنزاني في اللقاء المقام ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

نجح كوكا، في وضع الأهلي بالمقدمة بهدف مبكر عند الدقيقة الرابعة من بداية أحداث الشوط الأول، بعد متابعة كرة مرتدة من يد حارس سيمبا.

هدف كوكا أمام سيمبا التنزاني

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني على ملعب “بنجامين مكابي” اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة سيمبا التنزاني، كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات - أنتوني موديست - بيرسي تاو

