5 تمارين يوجا تساعد على تحسين البصر

نظرًا لأننا نقضي الكثير من الوقت في التحديق في الشاشات هذه الأيام، فإن أعيننا كثيرًا ما تعاني من عواقب العيش في العصر الرقمي، ومع ذلك، فإن الحفاظ على بصرنا أمر بالغ الأهمية حتى في وسط الفوضى اليومية.

ولحسن الحظ، هناك طرق سهلة وفعالة لتقوية الرؤية بشكل طبيعي، وتوفر اليوغا استراتيجية شاملة لتحسين الصحة البصرية، فيما يلي 5 أوضاع يوغا يمكنها دعم رؤيتك وتحسينها.

النخيل: هاستا مودرا

Palming هي ممارسة تجديدية توفر الراحة للعيون المتعبة وتعزز الاسترخاء لأداء راحة اليد، ابدأ بالجلوس بهدوء مع إغلاق عينيك، وأخذ نفسًا عميقًا لتهدئة عقلك. افرك راحتي يديك معًا بقوة حتى تولد الدفء، ثم ضعهما برفق على عينيك المغلقتين اشعر بالدفء المهدئ الذي يتسرب إلى عضلات عينك، مما يخفف التوتر والإجهاد كرر هذه العملية ثلاث مرات على الأقل، مما يسمح لعينيك بامتصاص الحرارة المريحة المنبعثة من راحة يدك.

وامض: سارفانجاسانا

أضف تمرين الرمش إلى روتينك، وانظر كيف يمكن أن يساعد في مكافحة إجهاد العين والحفاظ على الرؤية المثالية ما عليك سوى الجلوس بشكل مريح وعينيك مفتوحتين وارمش بسرعة عشر مرات اتبع ذلك من خلال إغلاق عينيك والسماح لهما بالراحة لمدة عشرين ثانية مع التركيز على أنفاسك كرر هذا التسلسل خمس مرات لتحريك عضلات عينك وتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، وهو أمر ضروري للحفاظ على رؤية واضحة.

دوران العين: نيترا فيايام

تعتبر دورات العين، أو Netra Vyayam، ممارسة مفيدة لتحسين مرونة وقوة عضلات العين اجلس مع عمودك الفقري مستقيمًا ويديك على حجرك دون تحريك رأسك، قم بتدوير عينيك بلطف في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة لمدة خمس إلى عشر دقائق لكل منهما يساعد هذا التمرين على تعزيز تدفق الدم إلى العينين ويشجع على التنسيق بشكل أفضل، مما يساهم في رؤية أكثر وضوحًا مع مرور الوقت.

حركة من أعلى إلى أسفل: براماري براناياما

براماري براناياما، المعروف أيضًا باسم أنفاس النحل، لا يهدئ العقل فحسب، بل ينشط العينين أيضًا. اجلس في وضعية مريحة وأغمض عينيك وأذنيك عن طريق الضغط بإبهامك عليهما برفق ضعي إصبعي السبابة بين حاجبيك والبنصر والإصبع الصغير عند قاعدة فتحتي أنفك خذ شهيقًا عميقًا من خلال أنفك، واستمر في ذلك لبضع ثوان، ثم قم بالزفير ببطء أثناء إصدار صوت طنين كرر هذا التنفس المهدئ خمس مرات، مما يسمح لتركيزك بالتركيز على المساحة بين حاجبيك، وتعزيز الوضوح العقلي وتحسين البصر.

تبديل التركيز: تراتاك

Tratak، أو التحديق المركز، هو أسلوب قوي لتقوية عضلات العين وتعزيز التركيز البصري. احتفظ بمادة مطبوعة بأحرف صغيرة، مثل صحيفة أو كتاب، على مسافة القراءة الخاصة بك. قم بتغطية عين واحدة بيدك، مع إبقائها مفتوحة لتجنب التعب، ورسم شكل حرف صغير لبضع ثوان بعد ذلك، حول نظرك إلى شيء ما على بعد عشرين قدمًا على الأقل، مما يسمح لعينيك بالاسترخاء وإعادة التركيز كرر هذه العملية لمدة خمس دقائق، بالتناوب بين العينين، لتحسين التركيز ووضوح الرؤية.

كيف تساعد اليوغا في تحسين الرؤية؟

في حين أن اليوغا معروفة في المقام الأول بفوائدها الجسدية، فإن آثارها الإيجابية تمتد إلى ما هو أبعد من الجسم لتشمل تحسين الرؤية من خلال مزيج من تمارين التنفس، وتقنيات الاسترخاء، وحركات العين المحددة، يمكن لليوجا أن تعزز صحة العين وحدة البصر من خلال دمج اليوغا في روتينك اليومي، لا يمكنك فقط تعزيز صحتك البدنية ولكن أيضًا دعم رؤية أكثر وضوحًا ووضوحًا لتحسين الصحة العامة.