جرب هذه الطريقة لإنقاص الوزن واكتساب العضلات في نفس الوقت

يحاول بعض الأشخاص اكتساب العضلات وخسارة بضعة أرطال في الوقت نفسه على الرغم من أنها قد تبدو مهمة صعبة، إلا أنه يمكن للأشخاص إنجازها في نفس الوقت إذا كانت لديهم الإستراتيجية والالتزام الصحيحين تتضمن هذه العملية، التي تسمى "إعادة تكوين الجسم"، تنمية العضلات وتقليل الدهون في نفس الوقت. وإليك كيف يمكنك تعديله ليناسب احتياجاتك.

بناء الكتلة العضلية

يجب أن تكون أولوياتك هي التدريب على المقاومة وتناول كمية كافية من البروتين إذا كنت ترغب في زيادة الوزن تعمل تمارين المقاومة على خفض نسبة الدهون في الجسم بالإضافة إلى زيادة الكتلة العضلية تمرن بمستوى أعلى من الشدة بدءًا من التمارين الأساسية التي تركز على الاستقرار والشكل الجيد.

انتبه إلى الإفراط في التدريب؛ تحتاج عضلاتك إلى وقت للاسترخاء والتعافي في أيام إجازتك، يمكنك المزج بين الأنشطة الإضافية مثل اليوغا أو ركوب الدراجات. اجعل النوم وتقليل التوتر من أولوياتك لأنهما ضروريان لنمو وتعافي العضلات.

التخلص من دهون الجسم بشكل آمن

لإنقاص الوزن بأمان، يجب على المرء خلق عجز في السعرات الحرارية أثناء تناول نظام غذائي صحي.

راقب كمية البروتين والكربوهيدرات والدهون التي تستهلكها؛ حاول زيادة تناول البروتين مع تقليل تناول الدهون والكربوهيدرات.

عندما تقترن هذه الإستراتيجية بتدريبات المقاومة، فإنها تساعد في فقدان الدهون ونمو العضلات.

وفقًا لما ينصح به المتخصصون الطبيون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، عليك أن تفقد الوزن تدريجيًا ولا تهدف إلى فقدان أكثر من 1 كجم كل أسبوع.

تضمن هذه الإستراتيجية طويلة المدى أنك لن تفقد كتلة العضلات أثناء محاولتك إنقاص الوزن.

تحقيق التوازن بين التغذية وممارسة الرياضة

أفضل صديق لك عندما يتعلق الأمر باكتساب العضلات وفقدان الدهون هو البروتين حاول تضمين وجبات غنية بالبروتين في نظامك الغذائي للمساعدة في بناء العضلات والشعور بالشبع.

وتعتبر منتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن والمكسرات مصادر جيدة للبروتين ويجب أن يكون تدريب المقاومة الدعامة الأساسية لأي نظام تمرين. للحفاظ على توازن برنامجك، امزجه مع تمارين أخرى مثل اليوغا أو القلب.

وللحصول على أفضل النتائج، قم بإضافة الحركات الفردية والمتعددة المفاصل إلى روتين تدريب المقاومة الخاص بك.