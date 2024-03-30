6 أوضاع يوجا لطيفة وآمنة لكبار السن

يعد تكييف ممارسات اليوغا للأفراد المسنين الذين يعانون من آلام المفاصل والتهاب المفاصل أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز صحتهم بشكل عام وإدارة حالتهم بشكل فعال.

وهي حالة شائعة بين كبار السن تسبب التهابًا وألمًا في المفاصل، مما يجعل الحركة صعبة وغالبًا ما يؤدي إلى انخفاض المرونة والقوة.

ومع ذلك، مع التعديلات الصحيحة، يمكن أن تكون اليوغا شكلًا مفيدًا من التمارين للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، مما يساعد على تحسين حركة المفاصل، وتقليل الألم، وتعزيز الصحة العقلية.

كيف تساعد اليوغا في علاج التهاب المفاصل

أحد الأسباب الرئيسية لتكييف ممارسات اليوغا لكبار السن هو ضمان السلامة أثناء ممارسة الرياضة زقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل والتهاب المفاصل من قيود في نطاق حركتهم وقد يعانون من الألم عند أداء حركات معينة.

ومن خلال تعديل أوضاع اليوغا التقليدية، مثل تقليل عمق تمارين التمدد أو استخدام الدعائم للحصول على الدعم، يمكن للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل ممارسة اليوغا بأمان دون تفاقم أعراضهم.

مرونة أفضل للمفاصل

وعلاوة على ذلك، فإن تكييف ممارسات اليوغا يسمح للأفراد بتجربة فوائد اليوغا دون التسبب في مزيد من الضرر لمفاصلهم.

ويمكن أن تساعد الحركات اللطيفة والأوضاع المدعومة على تحسين مرونة المفاصل وتقليل التيبس، مما يجعل أداء الأنشطة اليومية أسهل.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد ممارسة اليوجا على تقوية العضلات المحيطة بالمفاصل، مما يوفر دعمًا وثباتًا أفضل.

الاسترخاء من خلال البرانيام

وفقًا لما قاله هيمالايا سيدها أكشار، معلم اليوغا، ومؤسس Akshar Yoga Kendraa، "هناك جانب مهم آخر لتكييف اليوغا لكبار السن وهو التركيز على اليقظة الذهنية والاسترخاء، كما يعاني العديد من الأشخاص في سن الشيخوخة من مستويات عالية من التوتر والقلق بسبب حالتهم ومن خلال دمج تمارين التنفس والتأمل في ممارسة اليوغا، يمكن للأفراد المصابين بالتهاب المفاصل أن يتعلموا كيفية إدارة مستويات التوتر لديهم وتحسين صحتهم العقلية بشكل عام.

6 وضعيات يوجا لطيفة لكبار السن

إذا كنت شخصًا أكبر سنًا وتبحث عن أوضاع آمنة ولطيفة، فحاول إدخال هذه الأوضاع الستة في ممارستك:

وضعية الجبل (تاداسانا): تعزز الاستقرار والتوازن من خلال تشجيع المحاذاة والوضعية المناسبة.

وضعية الكرسي (أوتكاتاسانا): تعزز قوة الجزء السفلي من الجسم أثناء الجلوس، وتعزز الاستقرار والليونة في الساقين.

وضعية الشجرة (فركساسانا): تعمل وضعية الوقوف هذه على تحسين التنسيق والتوازن مع توفير الدعم.

يشجع الانحناء الأمامي أثناء الجلوس، أو paschimottanasana، على المرونة والاسترخاء عن طريق تمديد أوتار الركبة والظهر بلطف.

تمرين تمدد القطة والبقرة (Marjaryasana-Bitilasana): يعزز صحة الظهر ويخفف التوتر عن طريق زيادة مرونة العمود الفقري وحركته.

وضعية رفع الساقين على الحائط (Viparita Karani): تقلل من التعب والانزعاج من خلال تعزيز الدورة الدموية وتعزيز الاسترخاء.