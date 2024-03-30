دعاء ليلة القدر 2024.. للزوج والزوجة
في ليلة القدر، تتجلى عظمة هذه الليلة المباركة في قلوب المؤمنين، فهي ليلة تحمل في طياتها رحمة الله ومغفرته ونزول الملائكة وتدبير الأمور. وفي هذا العام، ليلة القدر تأتي بمعانٍ خاصة ومشاعر عميقة للزوجين، فهي فرصة للتواصل مع الله والتضرع إليه بالدعاء والاستغفار بشكل خاص لمصلحة الأسرة والعلاقة الزوجية.
إن الدعاء في هذه الليلة يحمل معه الكثير من الأماني والتمنيات للزوجين، فهو ليس مجرد طلب للمعونة والسداد في الدنيا والآخرة، بل هو أيضًا تعبير عن الحب والتضامن والتعاون بين الزوجين. إنه لحظة ليستفيدا من هذه الفرصة الفريدة لتحقيق السعادة والسكينة في حياتهما الزوجية، وتعزيز الروابط العاطفية والروحية بينهما.
في دعائهما في ليلة القدر، يمكن للزوجين أن يبتهجا بنعم الله عليهما وأن يسألوا الله الثبات والقوة في الايمان والعمل الصالح، وأن يستجيب الله دعاءهما بقبوله وإحقاق مرادهما. كما يمكن لهما أن يدعوا لبعضهما البعض بالتوفيق والسداد والمحبة المتبادلة، وأن يبتهجا باللحظات الجميلة التي قضوها سويًا وأن يطلبا من الله أن يجعلها مستمرة ومتجددة.
إن ليلة القدر فرصة رائعة للزوجين للتفكير في مسار حياتهما الزوجية، ولتجديد العهد والتعهد بالحب والوفاء والاحترام. وعلى ضوء هذه الفرصة السماوية، يمكن للزوجين أن يتوجها بالدعاء إلى الله لتعزيز الحب والتفاهم بينهما، ولبناء علاقة زوجية قائمة على الود والاحترام المتبادل، والتضحية والتفاني في سبيل الآخر.
دعاء للزوج والزوجة
- اللهُمَّ أقرّ عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه، اللهُمَّ أقرّ عيني بالذريّة الصالحة التي تدخل السعادة إلى قلوبنا، وارزقني برّه وطاعته.
- اللهُمَّ اشفِ زوجي وعافِه، اللهُمَّ واشرح صدره للإيمان، اللهُمَّ ارزقه الهداية، اللهُمَّ أرِهِ الحقّ حقًّا وارزقه اتباعه، وأرِهِ الباطل باطلًا وارزقه اجتنابه، اللهُمَّ أبعد عنه رفقاء السوء، اللهُمَّ جنّبه الفواحش والمعاصي.
- اللهُمَّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك، واتّباع سنّة نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم. اللهُمَّ اغفر ذنبه، وطهّر قلبه، وحصّن فرْجَه، اللهُمَّ سخّره لي، وسخّرني له، اللهُمَّ جمِّله في نظري، وجمّلني في نظره، اللهُمَّ لا تفرّق بيني وبينه، اللهُمَّ احفظه لي يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام.
- اللهُمَّ اقسِم له من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّغه به جنّتك.
- اللهُمَّ اغفر لزوجي وللمسلمين كافّةً، واعفُ عنه وارحمه، واكتبه مع الصّالحين الأخيار.
- ربِّ اجعل زوجي أكثر تمسكًا بدينه، وزده تقربًا إليك، واجعل الصدق في حديثه وسدِّد خُطاه فيما تحب وترضى، اللهُمَّ تجاوز عن سيئاته، واجعل السعادة تصيبه، واجعل الحزن والهمّ يخطئ طريقه، وأبعد عنه كل ما يكدّر صفوه.
- اللهُمَّ لك الحمد، فأنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصّمد، اسألك باسمك الأعظم أن تهديني وتهدي زوجي وأبنائي، وتجعلنا من عبادك الصّالحين المتّقين، وتُحسن خاتمتنا وتظلّنا تحت ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك، اللهُمَّ ارزقني ودّه وحبّه، وارزقه ودّي وحبّي.
- اللهُمَّ إني أسألك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما. اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يومًا، فامنحه السعادة دهرًا، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك.
- ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فاحفظه لي وبارك في عمره وزدني حبًا له، يا ربّ إن كان يشكو وجعًا وحزنًا فكن له عونًا، وخفّف عنه مصائب الحياة، وإن كان يشعر بالفرح والسرور فزده سعادةً وسرورًا.
- اللهُمَّ إنّي أدعوك بكرمك وجودك أن تحفظ لي زوجي، وترزقه الصحة والعافية، وأن تجعل الرزق له ميسّرًا حلالًا طيبًا، وأن تجعل تعبه من أجلنا في ميزان حسناته، ربّي إنّي أحببته ولا أرى للدنيا جمالًا دونه، فأدعوك ألّا تحرمني منه، وتجعله بجواري سنواتٍ لا تُعدّ، بحُبٍّ، وإخلاص، ومودةٍ، ورحمةٍ.
- اللهُمَّ سخر جنود الأرض وملائكة السماء، اللهم افتح لزوجي أبواب الرزق كلّها، واجعل الخير في طريقه، وأبعد عنه كل شرّ. اللهُمَّ ربّي، إنّي أسألك لي ولزوجي من الخير كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرّ كلّه؛ عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.