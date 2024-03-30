دعاء ليلة القدر 2024.. للزوج والزوجة

في ليلة القدر، تتجلى عظمة هذه الليلة المباركة في قلوب المؤمنين، فهي ليلة تحمل في طياتها رحمة الله ومغفرته ونزول الملائكة وتدبير الأمور. وفي هذا العام، ليلة القدر تأتي بمعانٍ خاصة ومشاعر عميقة للزوجين، فهي فرصة للتواصل مع الله والتضرع إليه بالدعاء والاستغفار بشكل خاص لمصلحة الأسرة والعلاقة الزوجية.

إن الدعاء في هذه الليلة يحمل معه الكثير من الأماني والتمنيات للزوجين، فهو ليس مجرد طلب للمعونة والسداد في الدنيا والآخرة، بل هو أيضًا تعبير عن الحب والتضامن والتعاون بين الزوجين. إنه لحظة ليستفيدا من هذه الفرصة الفريدة لتحقيق السعادة والسكينة في حياتهما الزوجية، وتعزيز الروابط العاطفية والروحية بينهما.

في دعائهما في ليلة القدر، يمكن للزوجين أن يبتهجا بنعم الله عليهما وأن يسألوا الله الثبات والقوة في الايمان والعمل الصالح، وأن يستجيب الله دعاءهما بقبوله وإحقاق مرادهما. كما يمكن لهما أن يدعوا لبعضهما البعض بالتوفيق والسداد والمحبة المتبادلة، وأن يبتهجا باللحظات الجميلة التي قضوها سويًا وأن يطلبا من الله أن يجعلها مستمرة ومتجددة.

إن ليلة القدر فرصة رائعة للزوجين للتفكير في مسار حياتهما الزوجية، ولتجديد العهد والتعهد بالحب والوفاء والاحترام. وعلى ضوء هذه الفرصة السماوية، يمكن للزوجين أن يتوجها بالدعاء إلى الله لتعزيز الحب والتفاهم بينهما، ولبناء علاقة زوجية قائمة على الود والاحترام المتبادل، والتضحية والتفاني في سبيل الآخر.

دعاء للزوج والزوجة