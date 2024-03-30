بركات عن أداء الحكام في مباراة سيمبا: أرهقوا الأهلي في الشوط الأول



أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن حكم مباراة الأحمر أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا لم يحتسب العديد من القرارات في صالح الفريق.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هدف الأهلي أمام سيمبا هو واحد من أروع أهداف الأحمر في الفترة الماضية".



وأضاف: "الجميل في هدف الأهلي، هو تواجد موديست على الزاوية البعيدة، وأحمد نبيل كوكا في الوسط، وبيرسي تاو على الزاوية القريبة، وحسين الشحات أيضًا كان داخل منطقة الجزاء".

وتابع: "الحكم في الشوط الأول أرهق الأهلي، هناك أخطاء لم تحتسب واضحة لصالحه، وبطاقة حمراء كانت ستغير مسار المباراة، بالإضافة لأخطاء لم تحتسب للأهلي".

وأكمل: "الحكم توم أبونجيل هو واحد من أفضل الحكام في إفريقيا حاليًا، ولكن مستواه في مباراة الأهلي وسيمبا هو 50% فقط، كما كان على حكام تقنية الفيديو يشعرونا بأن هناك حالات يتم مراجعاتها".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "أحيي لاعبي النادي الأهلي ومارسيل كولر، المدير الفني الذي أدار المباراة بكل اقتدار، وجهز اللاعبين بشكل جيد للمباراة".