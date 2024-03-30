صحيفة: إسرائيل تكثف استعدادها لعملية رفح والمتوقع قبل بداية مايو

عربي ودولي
بوابة الفجر

تستعد دولة الاحتلال الإسرائيلي لشن هجوم بري على رفح، المدينة الاستراتيجية في قطاع غزة، بينما تتحدث تقارير بأن العملية المحتملة ستكون بحلول أول مايو على أبعد تقدير.
وكشفت صحيفة “بوسطن جلوب” الأمريكية أنه بينما يستعد العالم الإسلامي للاحتفال بعيد الفطر، الذي يوافق 10 أبريل تقريبا، يلوح التوتر في الشرق الأوسط وخاصة في قطاع غزة.
وبينت الصحيفة أنه في أعقاب انهيار الجولة الأخيرة من المفاوضات مع حماس في قطر، تعمل إسرائيل على تكثيف الاستعدادات لشن هجوم بري على رفح، المدينة الاستراتيجية في قطاع غزة، مما يشير إلى عملية محتملة بحلول أوائل مايو على أبعد تقدير.
ويأتي هذا التصعيد العسكري المحتمل بعد فترة معقدة من المفاوضات الفاشلة التي هدفت إلى تأمين صفقة تبادل الأسرى مع حماس، مما يسلط الضوء على الحالة المتقلبة للعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
وتشير التقارير الواردة عن مصادر نقلتها صحيفة “الأخبار” اللبنانية المرتبطة بحزب الله، فإن العملية البرية العسكرية الإسرائيلية قد تستمر ما بين أربعة إلى ثمانية أسابيع، وتتضمن إجلاء السكان المدنيين في رفح، الذين يقدر عددهم بنحو 1.5 مليون نسمة، إلى المناطق الوسطى من القطاع عبر ممرات آمنة محددة سلفا.
وبحسب الصحيفة، تحمل رفح، الواقعة على الحدود مع مصر، أهمية استراتيجية ورمزية كبيرة، فقد كانت نقطة محورية للصراع وعقدة حاسمة لحركة البضائع والأشخاص بين مصر وغزة، وغالبًا ما تكون تحت مراقبة قوات الأمن الإسرائيلية والمصرية.
وبينت الصحيفة أن الكثافة السكانية للمدينة ودورها كمعقل لحماس تجعل أي عملية عسكرية هناك معقدة بشكل خاص ومحفوفة بخطر سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين وحدوث أزمة إنسانية.

وفي إطار التحضير للعملية، أفادت التقارير أن إسرائيل اشترت 40 ألف خيمة من الصين، مخصصة للسكان النازحين في رفح. وبينما تهدف هذه الخطوة إلى توفير المأوى، فإنها تسلط الضوء على حجم النزوح المتوقع والأثر الإنساني المحتمل إذا ما بدأت  القوات الإسرائيلية في عملية عسكرية فيها.

ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد أهداف وملخص مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

"العملاق الأحمر يهزم سيمبا بهدف مقابل لا شئ" .. ملخص مباراة الأهلي وسيمبا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 29-3-2024

عاجل.. تصريحات هامة من وزير المالية بعد زيادة قيمة قرض الصندوق

آخر تطورات الأخضر بالبنوك: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 مارس 2024

آخر مستجدات الأخضر الآن: سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

تعرف موعد الأجازات الرسمية خلال شهر أبريل 2024

عاجل: سعر الذهب اليوم السبت 30 مارس 2024 في مصر

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة