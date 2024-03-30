المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية: نقدر جهود مصر في التوسط لإحلال الهدنة المؤقتة

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة لخارجية الأمريكية، سام وربيرج، أهمية دور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وكذلك التوسط في المفاوضات لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال إن مصر دولة رائدة في السلام، وتلعب دورا كبيرا في حل الصراع في غزة، متابعا: نحن نثمن جهود مصر من خلال التعاون العميق ودون مصر فلن يكون هناك دخول للمساعدات للقطاع، كما أن القاهرة لديها دور في المفاوضات والعمل على إطلاق الرهائن، ولدينا علاقات طويلة الأمد مع مصر في مختلف الملفات.

وقال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن كرر الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر، ومن الوزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه ليس من الممكن أن نرى أي مساعدات إنسانية تدخل لغزة دون التنسيق مع الجانب المصري ودون التعاون العميق والمساعدة الكبيرة من مصر وكل المساعدات الإنسانية التي دخلت لغزة قبل فتح معبر كرم أبوسالم كانت عبر معبر رفح.

وتابع: كما نثمن ونقدر جهود مصر في التوسط في المفاوضات لإحلال الهدنة المؤقتة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين وعلاقتنا مع مصر ممتدة ولدينا تعاون في مجالات كثيرة.

وأوضح أن واشنطن لديها بعض الأولويات أهمها إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمبادئ الأساسية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الآن وما بعد الحرب وهي لا لإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، ولا لتقليص أي أراضٍ فلسطينية في غزة.

وتابع: ونحن نعتبر أن أي شبر في قطاع غزة هو أراضٍ فلسطينية ولا لأي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة ومستقبل غزة بعد الحرب مبني على هذه المبادئ.

وشدد على أنه لا بد من وجود سلطة فلسطينية ليس فقط للسيطرة على غزة والضفة الغربية، ولكن أيضًا لتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، لأنه في يوم من الأيام سوف تنتهي هذه الحرب، ولكن من سيوفر هذه الاحتياجات الأساسية وهذه السلطة لا بد أن تكون لديها ثقة من قبل المجتمع الدولي.

وقال إن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر من يحكم سواء كان الرئيس محمود عباس أو غيره، لأن الفلسطينيين لديهم هذا الحق بالطبع، وليس من حق أي دولة في العالم أن تفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني، وواشنطن ترعى إصلاحات إيجابية في السلطة الفلسطينية، لأن الهدف الرئيسي لأي حكومة هو توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.