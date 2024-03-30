مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشمال قطاع غزة

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بوابة الفجر

استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين فى ظل المخاطر الإنسانية الناجمة عن إستمرار العمليات العسكرية على قطاع غزة، قامت القوات الجوية المصرية بمواصلة تنفيذ الطلعات الجوية اليومية على مدار يومى 26- 27 من مارس الجارى لأعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وذلك بالتزامن مع إقلاع طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها الإماراتية من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوى لكميات كبيرة من المساعدات الغذائية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

يأتى ذلك إنطلاقًا من الدور المحورى الذى تقوم به الدولة المصرية لحشد جهود المجتمع الدولى لضمان وصول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطنيين داخل قطاع غزة.

وتزامنًا مع الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الهيئات الأممية والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التى يعانى منها سكان قطاع غزة، استمرت القوات الجوية المصرية بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية على مدار يومى 24 - 25 مارس 2024 فى تنفيذ أعمال الإسقاط الجوي من مطار العريش لأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على المناطق المعزولة بشمال قطاع غزة.

كما شاركت طائرات النقل المصرية نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى التحالف الدولى بالمملكة الأردنية الهاشمية أعمال الإسقاط الجوى اليومي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة فى ظل الظروف الحرجة التى يواجها الشعب الفلسطيني الشقيق جراء الحرب المتواصلة على القطاع للشهر السادس على التوالى.

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