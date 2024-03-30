عاجل| تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بسبب وفاة شقيق الوزير

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اجتماع المجلس الاعلى
اجتماع المجلس الاعلى للجامعات

قرر المجلس الأعلى للجامعات، تأجيل اجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي، وجاء هذا عقب وفاة شقيق الوزير.

تأجيل الاجتماع لهذا الموعد

وعن موعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، من المقرر عقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا الأحد 31 مارس 2024.

وفاة شقيق وزير  التعليم العالي

ومن جهته، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفاة الدكتور عاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد صلاة الجنازة

وفي بيان عبر فيسبوك، تبين أنه من المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيًا على مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -الحي الحكومي- العاصمة الإدارية الجديدة.

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