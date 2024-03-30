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وزير الرياضة يفتتح حمام السباحة الأولمبي في سيتي كلوب بنها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أفتتح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حمام السباحة الأولمبي الجديد لنادي سيتي كلوب فرع بنها.
كان في استقبال الوزير والمحافظ لدى وصولهما مقر النادي ببنها الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات المجموعة، حيث اصطحبهما في جولة تفقدية لبقية منشآت النادي.
كما عرض عزام خطة شركة استادات للاستثمار المالكة لمجموعة سيتي كلوب، والتي تهدف إلى التوسع في افتتاح فروع جديدة وتطوير الفروع الحالية بكل المنشآت التي يتطلبها النشاط الرياضي لتنفيذ استراتيجية سيتي كلوب بتحويلها إلى قاعدة رياضية في جميع محافظات الجمهورية من خلال توسيع قاعدة الممارسة العامة للرياضة فى اطار بناء جيل بكرة ومبادرة ابنى بطل التي تتبناها سيتي كلوب
وقد اشاد الدكتور اشرف صبحى بمستوى الخدمات التى تقدمها مجموعة اندية سيتى كلوب من الشركات الوطنية والتى ساهمت بشكل كبير فى تقديم خدمات رياضية متميزه بالمحافظات توازى مثيلاتها بالقاهره 
اشتملت الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة في سيتي كلوب بنها صالات الجيم للرجال والسيدات وصالات وملاعب الألعاب الرياضية المختلفة في حضور الأجهزة الفنية بالنادي.
كما حضر الدكتور أشرف صبحي عرضًا قدمه ناشئو وناشئات أكاديمية سيتي كلوب للسباحة بمناسبة افتتاح الحمام الأولمبي، استعرضوا خلاله المهارات الأساسية للعبة في جميع فروعهاوكذلك اكاديمية الجمباز والكرة الطائرة والكاراتيه
 

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