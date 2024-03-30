عاجل| الرئيس السيسي يوجه بتوفير كل احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

منوعات
بوابة الفجر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.

الرئيس السيسي يوجه بتوفير كل احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع نسب تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

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