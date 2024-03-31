وفاة الممثل دانييل بالاجي بسبب نوبة قلبية.. علامات تحذيرية للمرض القاتل

توفي الممثل التاميل دانييل بالاجي المعروف بأفلام مثل Kaakha Kaakha بسبب نوبة قلبية، عن عمر 48 عاما.

وبحسب التقارير، تم إدخال دانيال إلى المستشفى بعد أن اشتكى من آلام شديدة في الصدر تم إدخاله إلى مستشفى في Kottivakam في تشيناي حيث توفي بنوبة قلبية.

وتحدث النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، عادة بسبب جلطة دموية. يؤدي هذا الانسداد إلى حرمان أنسجة القلب من الأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة المصابة أو موتها.

ويمكن أن تختلف أعراض النوبة القلبية ولكنها تشمل عادةً ألمًا شديدًا في الصدر أو عدم الراحة الذي قد يشبه الضغط أو العصر أو الامتلاء أو الألم الذي يمتد إلى الذراعين (عادةً الذراع اليسرى) أو الرقبة أو الفك أو الظهر.

وقد تشمل العلامات الأخرى ضيق التنفس والغثيان والقيء والدوار والتعرق البارد والتعب قد يعاني بعض الأفراد، وخاصة النساء، من أعراض غير نمطية مثل عدم الراحة في البطن، أو عسر الهضم، أو التعب غير المعتاد.

ومن الضروري التعرف على هذه العلامات وطلب العناية الطبية الفورية في حالة الاشتباه يمكن أن يؤدي التصرف الفوري إلى تحسين فرص البقاء على قيد الحياة بشكل كبير وتقليل الأضرار طويلة المدى للقلب.

وتشمل عوامل الخطر للنوبة القلبية حالات القلب الأساسية مثل مرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية السابقة، وفشل القلب، وعدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان البطيني.

وتشمل العوامل المساهمة الأخرى التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية أو الموت القلبي المفاجئ، والعمر المتقدم، والتدخين، والسمنة، ونمط الحياة غير المستقر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، والسكري، والإفراط في استهلاك الكحول.

وإذا اشتبهت في إصابة شخص ما بنوبة قلبية، فاتخذ إجراءً فوريًا اتصل بخدمات الطوارئ، واتبع التالي:-

ساعد الشخص على الجلوس أو الاستلقاء في وضع مريح.

قم بفك الملابس الضيقة وطمأنتهم. إذا وصف لهم دواء مثل الأسبرين، ساعدهم في تناوله إلا إذا كانوا يعانون من الحساسية.

راقب علاماتهم الحيوية وكن مستعدًا لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي إذا أصبحوا غير مستجيبين.

لا تتركهم بمفردهم حتى وصول المساعدة الطبية.

توفير بيئة هادئة وداعمة أثناء انتظار المساعدة المهنية.

الاستجابة السريعة يمكن أن تحسن بشكل كبير فرصهم في البقاء على قيد الحياة والتعافي.