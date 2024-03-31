هل استخدامك لهاتف أيفون يضر بأصابعك؟.. مفاجأة

الطريقة التي نحمل بها هواتفنا أحيانًا مع وضع وزن الهاتف على إصبعك الخنصر إذا تخيلت نفسك تحمل جهاز iPhone، فيمكنك أن ترى أن الضغط يسبب انبعاجًا ملحوظًا، ولهذا السبب يطلق عليه "إصبع iPhone".

وأثار هذا الاكتشاف نقاشًا حول كيفية تأثير هذه المسافة البادئة على مظهر الشخص في الخنصر، هل هذا صحيح؟

كيف تعرف إذا كان لديك مشكلة في اصبعك مع iPhone

فقط قم بإمساك كلا من خنصرك وقارنهما لمعرفة ما إذا كنت تمتلك هذه الجودة الخاصة، وإذا لاحظت أي انحراف ملحوظ، خاصة الضربة الكبيرة في يدك المسيطرة، والتي ربما تكون نتيجة استخدام جهاز iPhone، فقد يكون لديك ما يسمى "إصبع iPhone".

وبعد وقت قصير من نشر مقطع الفيديو، حصد الفيديو على Instagram أكثر من خمسة ملايين مشاهدة، مما أثار موجة من الردود في منطقة التعليقات واتخذ بعض الأشخاص أسلوبًا مرحًا، حيث أطلقوا النكات حول ارتباط الاسم بشركة تصنيع هواتف ذكية معينة وتساءل أحد المعلقين: لماذا إصبع الآيفون وليس إصبع الهاتف فقط؟ "لدي إصبع سامسونج"، مازح شخص آخر، وقال ثالث: "لدي إصبع آلي".

ومع ذلك، لم يتفق الجميع على أن هذه الظاهرة حقيقية أكد عدد قليل من المعلقين أن لديهم مسافات بادئة على خنصرهم قبل فترة طويلة من حصولهم على الهواتف الذكية.

وقال أحد الأشخاص في تعليق: "هل من الممكن أن تتوقفوا جميعًا؟ هذا غير صحيح، إصبع البنصر والخنصر جنبًا إلى جنب. إنه ليس منحنيًا".

هل يجب أن تقلق بشأن إصبعك على هاتف iPhone؟

إذا كنت قلقًا بشأن ذلك، فلا داعي للقلق، أولئك منا الذين كتبوا كثيرًا باستخدام الأقلام في الماضي قد يكون لديهم مسافة بادئة في إصبعهم الأوسط، ومع ذلك، فإن المسافة البادئة لم تعد موجودة لأن الكثير منا لم يكتب الكثير منذ سنوات، لذلك، توقف عن وضع هاتفك بهذه الطريقة إذا كان ذلك يزعجك. سيعود إصبعك إلى حالته المعتادة.

لذلك، سواء وجد الناس ذلك مثيرًا للقلق أم لا، فقد يكون بمثابة تحذير بعدم وضع الكثير من الوزن على إصبع واحد، خاصة إذا كان إصبعًا صغيرًا.