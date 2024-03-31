صيام رمضان للطفل.. إرشادات الطبيب الأساسية لصيام صحي

قال الدكتور نيهار باريخ، استشاري طب الأطفال، إنه ينصح أطباء الأطفال بشدة بعدم صيام الأطفال دون سن العاشرة خلال شهر رمضان، لأن أجسامهم المتنامية تتطلب كمية ثابتة من العناصر الغذائية.

وأضاف أنه بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا الذين يصومون، من الضروري اتباع إرشادات ونصائح محددة لضمان تجربة صيام آمنة وسلسة مع تقليل أي مخاطر صحية محتملة.

أولًا وقبل كل شيء، يجب على الأطفال الذين يصومون الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة لضمان حصولهم على العناصر الغذائية الضرورية.

يعد التأكيد على أهمية تناول وجبة مغذية قبل الفجر (السحور) ووجبة الإفطار (الإفطار) أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على مستويات الطاقة لديهم طوال اليوم.

يعد الترطيب أمرًا بالغ الأهمية خلال ساعات الصيام، لذلك من الضروري تشجيع الأطفال على شرب الكثير من الماء والسوائل المرطبة خلال ساعات عدم الصيام لمنع الجفاف.

تعتبر الخيارات مثل ماء جوز الهند وعصائر الفاكهة والحليب خيارات ممتازة لتجديد السوائل والكهارل.

الراحة والنوم الكافيان ضروريان للأطفال الصائمين خلال شهر رمضان إن التأكد من الحفاظ على جدول نوم صحي من خلال الذهاب إلى الفراش مبكرًا والاستيقاظ لتناول السحور سيساعدهم على الشعور بالانتعاش والنشاط طوال اليوم.

وبالإضافة إلى هذه الاعتبارات الجسدية، يجب على الآباء تقديم التشجيع الثابت والدعم العاطفي للأطفال الصائمين خلال شهر رمضان.

وإن الاستماع إلى مخاوفهم والإشادة بجهودهم وتوفير الطمأنينة خلال لحظات التحدي سيخلق بيئة داعمة تعزز تجربة الصيام الإيجابية.

والتواصل المفتوح هو المفتاح عندما يتعلق الأمر بالصيام إن معالجة أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لدى أطفالك وتقديم إرشادات واضحة سيساعدهم على الشعور بالثقة والإثارة بشأن المشاركة في هذا الوقت المميز من العام.