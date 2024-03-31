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استمتع بتحضير كحك العيد بمذاقه التقليدي في المنزل

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استمتع بتحضير كحك
استمتع بتحضير كحك العيد بمذاقه التقليدي في المنزل

استمتع بتحضير كحك العيد بمذاقه التقليدي في المنزل، كحك العيد هو من الحلويات التقليدية التي تعتبر لا غنى عنها في عيد الفطر المبارك في مصر والعديد من البلدان العربية. يتميز كحك العيد بمذاقه الشهي وقوامه الناعم، وهو يعكس روح الاحتفال والفرح في هذه المناسبة الخاصة. في هذا المقال، سنتناول مقادير كحك العيد الشهية وطريقة تحضيرها في المنزل.

استمتع بتحضير كحك العيد بمذاقه التقليدي في المنزل

مقادير كحك العيد:
- 3 كوب دقيق
- 1 كوب زبدة مذابة
- 1 كوب سكر ناعم
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- بيضة واحدة
- لوز مقشر للتزيين (اختياري)

طريقة تحضير كحك العيد:
1. في وعاء كبير، قم بخلط الزبدة المذابة مع السكر الناعم حتى تحصل على خليط كريمي.
2. أضف البيضة وماء الزهر واخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.
3. في وعاء منفصل، اخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.
4. أضف خليط الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والسكر واخلط جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة.
5. قم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة وضعها في صواني مخصصة للخبز، ثم قم بعمل ضغط خفيف بالشوكة على كل كرة.
6. اخبز الكحك في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا خفيفًا.
7. اترك الكحك يبرد قليلًا ثم زينه باللوز المقشر في منتصف كل كعكة.
8. اترك الكحك يبرد تمامًا قبل تقديمه وتناوله مع العائلة والأصدقاء في أجواء العيد السعيد.

بهذه الطريقة البسيطة والسهلة، يمكنك تحضير كحك العيد في منزلك والاستمتاع بمذاقه التقليدي اللذيذ مع الأحباء في هذه المناسبة المميزة.

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