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استمتع بتحضير كحك العيد بالمكسرات في المنزل

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استمتع بتحضير كحك
استمتع بتحضير كحك العيد بالمكسرات في المنزل

 استمتع بتحضير كحك العيد بالمكسرات في المنزل، يُعتبر كحك العيد بالمكسرات من الحلويات التقليدية التي لا غنى عنها في منازلنا خلال فترة عيد الفطر المبارك. 

يتميز كحك العيد بالمكسرات بمذاقه الرائع والمميز، ويعتبر خيارًا شهيًا لتقديمه للضيوف وتبادله بين الأهل والأصدقاء في أجواء العيد المبارك، في هذا الموضوع، سنقدم لكم طريقة تحضير كحك العيد بالمكسرات مع المقادير اللازمة.

استمتع بتحضير كحك العيد بالمكسرات في المنزل

مقادير كحك العيد بالمكسرات:
- 3 أكواب دقيق
- 1 كوب زبدة طرية
- 1 كوب سكر
- 1 بيضة
- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا
- 1/2 كوب مكسرات مشكلة (لوز، جوز، فستق)، مفرومة ناعمًا
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير كحك العيد بالمكسرات:
1. قبل بدء التحضير، قومي بتسخين الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية.
2. في وعاء كبير، قومي بخلط الزبدة الطرية مع السكر جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا ومتجانسًا.
3. أضيفي البيضة وماء الزهر وفانيليا إلى الخليط واخلطي جيدًا.
4. في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر.
5. أضيفي الدقيق بالتدريج إلى خليط الزبدة والبيض واخلطي المكونات حتى تتكون عجينة لينة.
6. أضيفي المكسرات المشكلة المفرومة ناعمًا إلى العجينة وامزجيها جيدًا.
7. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صواني خبز مبطنة بورق الزبدة.


8. ضعي الصواني في الفرن المُسخن مسبقًا واتركي الكحك يخبز لمدة 12-15 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.
9. اتركي الكحك يبرد قليلًا قبل تقديمه وتزيينه بالمكسرات الكاملة أو بالشوكولاتة حسب الرغبة.

بهذه الطريقة البسيطة والسهلة يمكنك تحضير كحك العيد بالمكسرات في منزلك وتمتع بمذاقه الشهي والمميز مع العائلة والأصدقاء في أجواء العيد المبارك.

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